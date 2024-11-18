США проінформували Німеччину про дозвіл на удари ЗСУ вглиб РФ

Сполучені Штати проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії.

Про це повідомив речник німецького уряду, передає Reuters.

Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

"Рішення канцлера залишається незмінним", — сказав речник.

Reuters зазначає, що Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги Україні після США, але канцлер Олаф Шольц відмовився оснащувати Україну ракетами великої дальності Taurus, побоюючись ескалації конфлікту з Росією.

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю радіостанції RBB Inforadio привітала дозвіл США Україні бити далекобійними ракетами ATACMS у глиб Росії, передає DW.

"При самообороні України йдеться про те, щоб не чекати, поки ракета перелетить через кордон. Деякі українські населені пункти знаходяться так близько до кордону Росії, що система ППО не допомагає, оскільки ракета б'є надто швидко. І тепер йдеться про те, щоб мати змогу зруйнувати військові пускові установки", — заявила вона.

Бербок висловила впевненість у тому, що Україна має право завдавати таких ударів з погляду міжнародного права та права на самооборону.

"Саме тому застосування далекобійної зброї по території Росії, яка тепер стане можливим завдяки дозволу США, таке важливе. Вже давно відомо, що і я сама, і моя партія ("Союз-90/"зелені", — ред.) дивимося на це так само як і наші східноєвропейські партнери, як британці, як французи та як американці", — зазначила міністерка.

DW зазначає, що на відміну від Шольца, "зелені" були б готові дати згоду на постачання Україні ракет Taurus. Кандидат "зелених" на пост канцлера ФРН Роберт Габек вже заявив, що у разі обрання він дасть Києву далекобійні ракети.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети. Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Берлін не передаватиме Україні ракети Taurus.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зволікання Шольца із передачею Україні ракет Taurus пов'язане з ядерними погрозами з боку РФ.