Україна має мати можливість знищити "лучника": Боррель про дозвіл на удари по РФ

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Про це він сказав перед засіданням ради міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Ви знаєте мою позицію. Україна повинна мати можливість застосовувати передану їй зброю не тільки для того, щоб зупинити "стрілу", але й знищити "лучника". Я продовжую вважати, що це має бути зроблено", — сказав Боррель.

Він зазначив, що найважливішими питаннями на сьогодні є війна в Україні та ситуація на Близькому Сході.

"Ці два пункти сьогодні будуть дуже важливими на порядку денному. Головним чином тому, що Путін відповідає на будь-яку спробу переговорів найсильнішою атакою на цивільну інфраструктуру, зокрема на інфраструктуру електропостачання. Це була найсильніша атака за останні місяці з використанням великої кількості безпілотників і атакою на зв'язок або цивільну інфраструктуру, зокрема електроенергетику, тому не схоже, що він готовий до переговорів", — сказав голова дипломатії ЄС.

Боррель нагадав, що на початку своєї каденції казав, що Євросоюз має навчитися використовувати мову сили.

"Це актуально і сьогодні, навіть більше, ніж п'ять років тому. Але, щоб використовувати мову сили, щоб показати, що ви маєте силу, ви повинні бути об'єднані. Занадто багато разів ми не були об'єднані, багато разів дискусії тривали занадто довго. Ви не можете претендувати на геополітичну силу, якщо витрачаєте на це дні, тижні і місяці. Домовляйтеся, щоб діяти, тому мій останній заклик до колег — будьте більш згуртованими", — сказав він.

Головний дипломат ЄС зазначив, що рішення щодо допомоги Україні щоразу затягувалися.

"Приймайте рішення, у нас є події, не чекайте занадто довго. Росія не припинить війну лише тому, що ви про це думаєте. Кожного разу, коли ми приймали рішення про підтримку України, це затягувалося. Кожного разу це були вагання — варто це робити, чи не варто? Робота триває, український народ потребує більшої підтримки. Ми повинні були надати цю підтримку, припинити дискусії і почати діяти швидше", — сказав Боррель.

Напередодні The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".