Вільна демократична партія (ВДП) Німеччини хоче, щоб Бундестаг проголосував за поставку Україні крилатих ракет великої дальності "Taurus", яку відхилив канцлер Олаф Шольц.

Про це заявив керівник парламентської групи ВДП Крістіан Дюрр, пише Tagesschau.

Зазначається, що парламентська група Дюрра подасть відповідну пропозицію на засіданні Бундестагу наступного тижня. Він наголосив, що уряд США рішуче просувається вперед, дозволяючи використовувати ракети ATACMS.

"Тепер Німеччина повинна наслідувати цей приклад і доставити Taurus в Україну", — сказав керівник парламентської групи.

Лідер партії ВДП Крістіан Лінднер в мережі X написав:

"Канцлер завжди застерігав від того, щоб не діяти самостійно. Тепер він ізольований. США та інші ведуть шлях. Німеччина повинна слідувати".

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.