У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували російський удар по Україні новою балістичною ракетою й заявили, що всі сторони у війни повинні "зберігати спокій та проявляти стриманість". У тому ж числі працювати над умовами припинення вогню.

Таку позицію Китаю на пресконференції озвучив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, передає телеканал CNN.

"Усі сторони повинні зберігати спокій і стриманість, сприяти діалогу та консультаціям, щоб охолодити ситуацію, а також створити умови для якнайшвидшого досягнення припинення вогню та політичного врегулювання кризи", — сказав він.

Цзянь додав, що позиція Китаю щодо "українського питання" залишається "послідовною та чіткою" й акцентував, що "криза має бути вирішена політичними засобами, щоб уникнути ескалації ситуації".

Що відомо про ракетний удар РФ по Дніпру

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.