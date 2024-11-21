Україна очікує на висновки експертів, які визначать точний тип ракети, якою 21 листопада Росія атакувала Дніпро. Якщо підтвердиться, що це була міжконтинентальна балістика, це означатиме, що Росія "деградувала до стану Північної Кореї".

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети", — сказав він.

Тихий також наголосив, що сам цей удар новим типом озброєння вкотре доводить — Росія не прагне миру, а навпаки докладає всіх зусиль для "розширення війни".

"Попри всі заяви та коментарі (щодо досягнення миру — ред.), які лунають у різних ЗМІ, Росія прагне війни, а також її розширення. Йдеться як про географію війни, так і про застосування різних типів озброєння.

Він зазначив, що у зв'язку з використанням Росією цієї нової ракети МЗС України вживає низку політико-дипломатичних кроків.

Ми вже звернулися до наших партнерів та поінформували їх про те, що відбулося. Також ми залучаємо механізми ООН, НАТО, і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на це. Будуть окремі звернення у різних дипломатичних форматах, щоб розбудити світ і привернути увагу", — сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що у разі, якщо підтвердиться, що це була міжконтинентальна балістика, це означатиме, що Росія "деградувала до стану Північної Кореї".

"Як ви знаєте, КНДР достатньо регулярно запускає такі ракети для залякування сусідніх держав і світ. Ми закликаємо світову спільноту і всіх лідерів тих держав, які поважають статут ООН вже зараз негайно реагувати на використання Росією нового типу озброєння, і вказувати їй на неприйнятність таких дій. Закликаємо партнерів дати комплекси ППО, яке здатне протистояти таким ракетам, такі системи у світі є", — сказав він.

19 листопада очільник Кремля Володимир Путін затвердив оновлену "ядерну доктрину" Росії. Вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу, зокрема і міжконтинентальною балістичною ракетою, заявили в Повітряних силах ЗСУ. Під ударом було місто Дніпро.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.