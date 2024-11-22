Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і обраний президент США Дональд Трамп зустрінуться найближчим часом для обговорення стратегії щодо переговорів для врегулювання війни Росії проти України.

Про це йдеться у статті журналіста газети The Washington Post Девіда Ігнатіуса, який посилається на неназваних посадовців, знайомих із цим питанням.

Як вказує Ігнатіус, зустріч Рютте з Трампом відбудеться у резиденції обраного президента в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Неназваний німецький посадовець розповів журналісту, що послання Рютте полягатиме в тому, що інтересам Трампа і Європи слугуватиме "справедливий і міцний мир", який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для України.

Співрозмовник Ігнатіуса також розповів, що Рютте намагатиметься переконати Трампа, що "погана угода" щодо України зашкодить йому самому так сильно, як і Європі.

"Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну", – так німецький посадовець описав ймовірне послання Трампу від Рютте.

Низка інших європейських посадовців поділились очікуваннями, що саме генсек НАТО Рютте стане головним європейським перемовником з Трампом.

Що Трамп казав про закінчення війни в Україні

Трамп не раз казав, що зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім або навіть раніше.

Виступаючи в жовтні в Пенсильванії, він підкреслював, що у нього хороші стосунки з президентом Зеленським, і заявив, що покладе край війні ще до того, як його оберуть президентом: "Байден нічого не зробив щодо цього — він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".

На дебатах проти опонентки Камали Гарріс Трамп заявляв: "Я хочу, щоб війна припинилася, я хочу врятувати життя, Люди гинуть мільйонами, це набагато більші цифри, ніж вам говорять. Мільярди коштів витрачає Америка. Байден не має сили вимагати гроші у Європи — не даєте коштів, не маєте захисту".

А ще політик казав, що чинний президент США Джо Байден "гадки не має, як розмовляти з Путіним" і як припинити війну в Україні.

Однак Трамп ніколи не конкретизував, що саме зробить, щоб війна швидко закінчилася. Низка американських та європейських політиків побоюються, що перемога Трампа на президентських виборах може призвести до закінчення або зменшення американської допомоги Україні. Інші вважають, що Трамп спробує схилити Київ до переговорів із Росією на невигідних для себе умовах.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав 312 голосів виборників. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.