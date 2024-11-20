Президент Володимир Зеленський вважає, що російський очільник Кремля Володимир Путін слабший за Сполучені Штати, які мають більше можливостей для того, щоб припинити повномасштабну війну Росії проти України. За його словами, дипломатія – це єдиний спосіб покласти цьому край.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському каналу телеканалу Fox News.

На запитання, чи може Путін ухвалити рішення щодо завершення війни, Зеленський с висловив переконання, що "на сьогодні дуже багато залежить від нього".

"Він (Путін — ред.) може це зробити. Він може захотіти й завершити цю війну", — сказав президент.

Однак, за словами Зеленського, набагато більше це залежить від Сполучених Штатів.

"Путін слабший за США. У американського президента є сила, влада і зброя, і він може знизити ціни на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від обраного президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це необхідно зробити", — сказав глава України.

Відповідаючи на запитання, чи сподівається Зеленський, що обраний президент США Дональд Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб покласти край війні, він відповів, що "це буде непросто".

"Але я думаю, якщо використати всі можливості, які є у Сполучених Штатів, то так, він (Трамп — ред.) зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Сполучені Штати сильніші. Економіка, сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", — сказав Зеленський.

15 листопада президент Зеленський в інтервʼю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо заявляв, що між ним та майбутнім президентом США Трампом склалася конструктивна взаємодія щодо бачення миру. За його словами, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

Що Трамп казав про закінчення війни в Україні

Трамп не раз казав, що зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім або навіть раніше.

Виступаючи в жовтні в Пенсильванії, він підкреслював, що у нього хороші стосунки з президентом Зеленським, і заявив, що покладе край війні ще до того, як його оберуть президентом: "Байден нічого не зробив щодо цього — він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".

На дебатах проти опонентки Камали Гарріс Трамп заявляв: "Я хочу, щоб війна припинилася, я хочу врятувати життя, Люди гинуть мільйонами, це набагато більші цифри, ніж вам говорять. Мільярди коштів витрачає Америка. Байден не має сили вимагати гроші у Європи — не даєте коштів, не маєте захисту".

А ще політик казав, що чинний президент США Джо Байден "гадки не має, як розмовляти з Путіним" і як припинити війну в Україні.

Однак Трамп ніколи не конкретизував, що саме зробить, щоб війна швидко закінчилася. Низка американських та європейських політиків побоюються, що перемога Трампа на президентських виборах може призвести до закінчення або зменшення американської допомоги Україні. Інші вважають, що Трамп спробує схилити Київ до переговорів із Росією на невигідних для себе умовах.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав 312 голосів виборників. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.