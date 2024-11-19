Генсек НАТО: без перемоги України Путін не зупиниться

Україна має перемогти у війні з Росією, оскільки в іншому випадку очільник Кремля Володимир Путін не зупиниться, що становить пряму загрозу для Заходу.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Брюсселі після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони. Пише Інтерфакс.

"Чому це так важливо, що Путін не доб'ється свого? Тому що у нього буде осміліла Росія на нашому кордоні, яка виграє в територіальній масі, виграє у військовому потенціалі. І я абсолютно переконаний, що це не зупиниться на цьому. Потім вона становить пряму загрозу всім нам на Заході", — підкреслив Рютте.

Він також висловив переконання, що "на кону європейські цінності та колективна безпека".

"Ми маємо переконатися, що Україна здобуде перемогу, і це сьогодні на першому місці в порядку денному. Особливо наразі, коли втрутилася Північна Корея, з цим масованим авіаударом на минулих вихідних і 1000 днів сьогодні", — наголосив Генсек НАТО.