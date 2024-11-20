Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив своєму наступнику Дональду Трампу "послугу", дозволивши Україні завдавати ударів ракетами ATACMS по російській території.

Про це пише в аналітичному матеріалі оглядач Bloomberg Андреас Клут, який висвітлює питання американської дипломатії, національної безпеки та геополітики.

"Роблячи українців сильнішими, Байден допомагає Трампу змусити Путіна вести переговори по-справжньому, а не для галочки. Трамп, який вважає себе укладачем угод, має бути вдячний", — йдеться у статті.

За словами Клута, причиною зміни рішення Байдена щодо зняття заборони на дозвіл далекобійних ракет, є те, що Путін пішов на ескалацію першим, запросивши солдатів з Північної Кореї приєднатися до війни проти України на боці Росії.

"Це спірне питання, чи міг Байден у минулому надати українцям кращу стратегічну позицію, дозволивши їм відкрити вогонь з ATACMS, або взагалі прискорити американську допомогу. Причина його стриманості, однак, завжди була зрозумілою: найвища мета Байдена — уникнути перетину "червоних ліній" Путіна і провокування прямої конфронтації між американськими та російськими військами", – каже він.

Оглядач Bloomberg додає, що президент США Байден розуміє, що "час — має значення".

"Зараз Путін намагається бути максимально агресивним і сильним в Україні, щоб підготуватися до нової та непередбачуваної ери геополітики, яка розпочнеться в день інавгурації (йдеться про обраного президента Трампа — ред.) у США, 20 січня. Чим більше території та інших важелів впливу Путін матиме, тим кращими будуть його позиції на переговорах", — пише Клут.

Водночас він вважає, що Путін "ніколи не обере наступні два місяці для того, щоб розпочати ядерну війну" й називає кілька факторів для цього.

"Це означало б втрату підтримки Китаю, яку він так старанно вирощував, а також підтримки Глобального Півдня, від Індії до Африки, і навіть більшої частини світу. Він також зруйнував би відносини з Трампом, які обидва лідери вважають такими важливими. Путін не хоче так сильно підвищувати ставки. Якщо він і помститься за використання Україною ATACMS до дня інавгурації, то, швидше за все, зробить це за допомогою більшої кількості операцій у "сірій зоні", — резюмує Клут.

Що відомо про заяву США щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.