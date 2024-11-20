Російські війська атакували Конотоп на Сумщині, у Києві вночі пролунали вибухи, Сполучені Штати надали нову підтримку для обслуговування наданої техніки та Джо Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 20 жовтня.

Атака на Конотоп

О пів на десяту вечора міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про вибух у місті. Пізніше стало відомо, що у Попівській громаді Конотопського району попередньо є пошкодження, розповів Суспільному голова громади Анатолій Боярчук.

"Місцеві мешканці повідомляють про пошкодження будинків", — розповів він.

Вибухи в Києві

В столиці за ніч тричі оголошували повітряну тривогу. Під час першої та третьої тривоги в Києві чули звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

За інформацією Повітряних сил України, місто намагалися атакувати безпілотники. На Київщині працювала протиповітряна оборона (ППО), повідомили в ОВА.

Пентагон схвалив замовлення на обслуговування переданих Україні систем

Державний департамент США схвалив замовлення на 100 мільйонів доларів на обслуговування американських систем і техніки, наданих ЗСУ, заявили в Пентагоні.

Там заявили, що така підтримка безпосередньо вплине на ефективність бойових дій, загальні показники оперативної діяльності, логістику та зниження фінансових витрат коштом більш стійкого та швидшого циклу ремонту.

Чому це важливо: українські союзники передають техніку, яка з часом зношується на полі бою і її потрібно систематично ремонтувати. Для цього США та інші країни виділяють окремі пакети допомоги, які включають запчастини для обслуговування.

Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні

Після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.

Чому це важливо: зазначається, що цей захід суперечить політиці адміністрації Байдена, яка в 2022 році прийняла рішення обмежити використання протипіхотних мін.