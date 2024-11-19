Премʼєр Ізраїлю пообіцяв дати по $5 млн за кожного звільненого заручника

Ізраїль готовий заплатити палестинцям по пʼять мільйонів доларів за кожного заручника, звільненого з рук палестинського руху ХАМАС.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час поїздки в Сектор Гази, якого цитує The Times of Israel.

Він каже, що єврейська держава також робить усе можливе, щоб повернути додому своїх заручників. Нетаньяху заявив, що продовжуватиме це робити, доки не досягне повернення всіх заручників — "і живих, і мертвих".

"Той, хто посміє завдати шкоди нашим заручникам — понесе відповідальність. Ми будемо переслідувати вас і ми вас дістанемо", — сказав премʼєр.

Він також висунув пропозицію надати пʼять мільйонів доларів кожному в Секторі Гази, хто передасть Ізраїлю заручника.

"Вибір у ваших руках, але результат буде той самий. Ми повернемо всіх додому", — заявив Нетаньяху.

Ізраїльські заручники, яких утримує ХАМАС

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

ХАМАС заявляв, що тримав у заручниках щонайменше 222 людини. Згодом відбулися кілька обмінів, оскільки Ізраїль теж мав незначну кількість вʼязнів та представників угрупування. Нині у полоні ХАМАСу перебуває близько 130 заручників.