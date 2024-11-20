Пентагон схвалив замовлення на обслуговування переданих Україні систем

Державний департамент США схвалив замовлення на 100 мільйонів доларів для обслуговування наданих ЗСУ американських систем і техніки.

Про це йдеться у заяві Пентагону, передає Reuters.

Як зазначає видання, Київ хоче отримати обладнання та послуги для ремонту транспортних засобів, технічну допомогу, навчання, публікації та інші відповідні елементи логістики та програмної підтримки, йдеться в повідомленні.

"Така підтримка безпосередньо вплине на ефективність бойових дій, загальні показники оперативної діяльності, логістику і зниження фінансових витрат коштом більш стійкого і швидкого циклу ремонту", — зазначили в оборонному відомстві.

Оголошення пролунало на тлі повідомлень про те, що адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати ракети США великої дальності для цілей у глибині Росії. Представники адміністрації не підтвердили і не спростували інформацію.