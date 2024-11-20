Міністерство закордонних справ України (МЗС) потребує "свіжої крові" — людей зі знанням рідкісних мов. Відомство чекає повний перезапуск.

Про це у коментарі Суспільному розповів депутат, який очолює комітет у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко. Такими словами він прокоментував заяву президента Зеленського щодо перезапуску дипслужби.

Мережко вважає, що в МЗС потрібні професійні та вмотивовані люди, бажано із західною освітою та знаннями рідкісних мов. Нардеп сподівається, що нинішній міністр Андрій Сибіга зможе провести кардинальну реформу МЗС, щоб міністерство було "в повністю європейському сенсі".

"Перезапуск дипломатичної служби потрібен, можливо, ще й тому, що попереду у нас «епоха Трампа». Перед нами можуть зʼявитися нові виклики, які потребують нестандартних і креативних підходів", — каже Мережко.

Він додає, що світ входить в нову та "доволі небезпечну епоху" і дипломатія має відповідати таких змінам.

Що відомо про перезапуск МЗС і зміни у посольствах

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті 19 листопада заявив, що потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи української дипломатії – і фінансових, і персональних.

За його словами, до кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяють державам G7+. Він заявив, що потрібно закрити усі ваканції українських послів. За його словами, зміни відбудуться до кінця цього року.