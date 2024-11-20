Посольство США в Києві заявило, що отримало "конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада". З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Згодом стало відомо, що у середу у Києві тимчасово закриються посольства Іспанії, Італії, Греції.

Про імовірну загрозу масового обстрілу повідомляється на сайті посольства США.

Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

У посольстві закликали громадян США слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ, визначити місця розташування укриттів.

"Негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу. Дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації", — йдеться у повідомленні.

Закриття посольства США у Києві пов'язане із ​загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет, а не з посиленням ядерної риторики Кремля. Про це Суспільному уточнили джерела в дипломатичній місії.

“Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами”, — сказали джерела у посольстві США Суспільному.

За словами співрозмовника, співробітників посольства інструктують працювати дистанційно та ховатися на місці під час повітряної тривоги.

Також закрилися посольства Іспанії, Італії Греції

Як повідомляє агентство EFE, посольство Іспанії в Києві оголосило, що не буде надавати протягом дня послуги через можливі загрози безпеці.

"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, Посольство Італії в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів. Однак посольство продовжує працювати", — йдеться на сайті Viaggiare Sicuri МЗС Італії.

У разі повітряної тривоги всім громадянам Італії, які перебувають в Україні, рекомендовано дотримуватися найсуворіших заходів із зменшення ризику та негайно звернутися до найближчого укриття.

"Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні закритим для громадськості. Будь ласка, уникайте поїздок та залишайтеся в безпечних місцях", — наголосили у Посольстві Греції в Києві.

У ЦПД прокоментували попередження посольства США про можливий обстріл

"Нагадаю, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики. Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже", — написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Відповідно, за його словами, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям — реагувати на тривоги.

Що сказали у МЗС України та ГУР МО

У МЗС України також прокоментували сьогоднішнє попередження США та низки інших посольств у Києві щодо "значної повітряної атаки" з боку РФ. Там нагадали, що загроза обстрілів в Україні зберігається щодня і додали, що їм було б правило реагувати "без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання".

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було б правильним реагувати у 1001-й день, так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — йдеться у повідомленні.

В українській розвідці заявили, що Росія проводить масову інформаційно-психологічну атаку проти України, розповсюджуючи у соцмережах повідомлення нібито від ГУР МО про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада. Там назвали ці повідомлення фейковими.

Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовувався режим екстрених відключень електроенергії.

За даними Укренерго, внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.

17 листопада під час масованого обстрілу з боку РФ сили протиповітряної оборони збили 144 повітряні цілі — 102 ракети і 42 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.