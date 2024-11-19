Укренерго: 20 листопада буде діяти одна черга відключень

В Україні з 6:00 до 22:00 20 листопада діятимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, у середу, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень. Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", — йдеться у повідомленні.

Споживачів закликають ощадливо зберігати електроенергію.

Графік відключень можна дізнатись на офіційних сторінках оператора системи розподілу.

Вранці 17 листопада російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними Укренерго, внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.

Що таке черги відключень

У компанії Yasno пояснили, що таке черги відключення світла і як вони працюють.

Зокрема черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг є 6. Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Що таке черги відключень світла. Yasno

При цьому до якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей України. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.