АР: Пентагон надішле Україні новий пакет озброєння на щонайменше 275 млн доларів

Пентагон надішле Україні новий пакет озброєння на суму щонайменше 275 мільйонів доларів, оскільки адміністрація Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Україні дати відсіч Росії до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це пише AP з посиланням на заяви американських чиновників у вівторок, 19 листопада.

За словами американських офіційних осіб, зброя в новому пакеті допомоги Україні включає високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Озброєння буде надано через повноваження президента щодо скорочення , що дозволить Пентагону швидко вилучати поставки зі своїх полиць, щоб пришвидшити їх до лінії фронту в Україні.

За словами американських офіційних осіб, зброя в новому пакеті допомоги Україні включає засоби протиповітряної оборони, в тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Озброєння буде надано через повноваження президента щодо скорочення , що дозволить Пентагону швидко вилучати поставки зі своїх полиць, щоб пришвидшити їх до лінії фронту в Україні.

Як пише АР, майбутній прихід Трампа до Білого дому спровокував боротьбу адміністрації Байдена, щоб забезпечити надання Україні всього схваленого Конгресом фінансування та переконатися, що Київ має сильну позицію до зими.

Щоб витратити всі ці кошти до того, як Трамп прийде до присяги, адміністрації Байдена довелося б поспішно отримати зброю на 7,1 мільярда доларів із запасів Пентагону. Це включає 4,3 мільярда доларів із законопроєкту про допомогу іноземним державам, ухваленого Конгресом на початку цього року, і 2,8 мільярда доларів, які все ще перебувають на обліку, завдяки перерахунку Пентагоном вартості надісланих систем.

Відповідаючи на запитання, чи може департамент зробити це до 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що офіційні особи працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Вона не захотіла підтверджувати останні загальні дані про вилучення.

“Ми зобов’язуємося використовувати всі повноваження, які нам надав Конгрес, — сказав Сінгх. — Єдиний спосіб зробити це — переконатися, що наші полиці повністю заповнені та укомплектовані. Тому, оскільки наші полиці продовжують заповнюватись необхідним обладнанням і можливостями, ми беремо їх і відправляємо в Україну”.

На додаток до озброєння Пентагону, Державний департамент заявив у вівторок, що санкціонував продаж Україні невизначеного оборонного обладнання та послуг на суму 100 мільйонів доларів США, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та “інші відповідні елементи логістики та програми підтримка”.

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації , у рамках ширших зусиль, спрямованих на підтримку України, адміністрація також має намір розпорошити свою частину кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів , забезпеченого замороженими російськими активами, перш ніж Байден покине Білий дім.

Чиновники, які не були уповноважені давати публічні коментарі, сказали, що США та Україна зараз перебувають на “просунутій стадії” обговорення умов позики та прагнуть завершити процес для частини 20 мільярдів доларів позики, яку підтримують США.

Мета полягає в тому, щоб зробити це до кінця року, сказав один чиновник. Решта 30 мільярдів доларів надійдуть, зокрема, від Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Японії.