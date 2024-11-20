Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги. Що він включає

Німеччина 20 листопада оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію.
Перелік наданого озброєння опубліковано на сайті німецького уряду.
Що включає пакет:
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 47 машини із захистом від мін (MRAP);
- 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них (калібр 155-мм);
- 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
- 12 дронів-розвідників HORNET XR;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
- 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами
- 3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;
- 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
- 20 захищених машин для прикордонної служби;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 8 тисяч набоїв калібром 40-мм;
- 100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;
- 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї;
- до пакета також додатково входять джгути та шеврони.
17 жовтня Німеччина передала Україні 8 танків Leopard 1 A5, 20 бойових машин піхоти Marder, по одній системі ППО IRIS-T SLM й IRIS-T SLS, а також броньовані автівки та інше.