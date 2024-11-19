Сполучені Штати не бачать причин для коригування своєї ядерної позиції у відповідь на рішення Росії знизити поріг для використання ядерної зброї.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на посадовця Ради національної безпеки Білого дому.

За його словами, Москва сигналізувала про оновлення своєї ядерної доктрини протягом тижнів і що адміністрація Байдена не була здивована.

"США не бачать необхідності коригувати свою власну ядерну позицію або доктрину у відповідь. Крок Москви становить ще одну безвідповідальну риторику з боку Росії, яку ми спостерігали протягом останніх двох років", — сказав чиновник.

25 вересня під час постійного засідання Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування очільник Кремля Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї.

19 листопада Путін підписав указ "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".