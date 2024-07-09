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Протягом доби 9 липня застосовуватимуть кілька черг відключень світла — Укренерго
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Протягом доби 9 липня застосовуватимуть кілька черг відключень світла — Укренерго

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Протягом вівторка, 9 липня, обленерго застосовують обмеження споживання електроенергії. Зранку до 14:00 діють 2 черги графіків погодинних відключень. Далі з посиленням спеки їхня кількість зросте до 3-4.

Про це повідомляє Укренерго.

Там зазначили, що від початку робочого тижня споживання електрики значно зросло. У понеділок, 8 липня, воно перевищило на 10% аналогічний показник 7 липня.

"Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року", — наголосили в Укренерго.

Українська енергосистема втратила понад 9 ГВт потужності. Це можна порівняти зі споживанням Нідерландів або Фінляндії у пікові години влітку, додали в Укренерго.

Окрім того, на дефіцит потужності в системі впливає і зростання споживання через літню спеку. В Укренерго просять при поверненні світла не вмикати одночасно потужні електроприлади та за можливості обмежити використання кондиціонерів.

Протягом 9 липня Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Водночас експорт не відбувається та не передбачається.

В Укренерго зауважили, що станом на ранок 9 липня знеструмлені 504 населені пункти. Зокрема, через негоду немає світла на Донеччині. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях. А також — у Харківській, Херсонській та Чернігівській області.

Водночас з технічних причин не було світла на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Фіксували знеструмлення в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як пояснили у компанії, технічні причини відключення пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі. А ще — є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України Укренерго вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане наприкінці місяця та в серпні.

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