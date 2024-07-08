Німеччина прийме на лікування українських дітей, які потребуватимуть цього

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах після масованої атаки по Україні 8 липня заявив, що його країна з середи, 10 липня, готова прийняти хворих українських дітей.

Про це Лаутербах написав у своїй соцмережі Х.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які цього потребують, в будь-який час, наступний рятувальний рейс вилітає в середу. Своєю цілеспрямованою атакою на дитячу лікарню Путін ще раз показав: він — військовий злочинець", — ідеться в заяві міністра.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував атаку: "Німеччина непохитно стоїть на боці українців. Особливо в ці важкі часи".

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер наголосив, що саме так виглядає "готовність Росії до мирних переговорів".

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Ракетного удару зазнав і Київ. У столиці ракета вдарила по одному з приміщень дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі. Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва. Станом на 21:23 відомо, що у різних районах міста загинули 27 людини, з них троє дітей, постраждали 82 людини, повідомили в КМВА.

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.