НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Німеччина прийме на лікування українських дітей, які потребуватимуть цього
НІМЕЧЧИНАДІТИМЕДИЦИНАВторгнення Росії в УкраїнуЗДОРОВ’ЯВійнаСвітДітиМедицина

Німеччина прийме на лікування українських дітей, які потребуватимуть цього

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Карл Лаутербах: Німеччина прийме українських дітей лікуватися
Голова МОЗ Віктор Ляшко та міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, Берлін, Німеччина, 2 лютого 2024 року. Міністерство охорони здоров'я/Facebook

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах після масованої атаки по Україні 8 липня заявив, що його країна з середи, 10 липня, готова прийняти хворих українських дітей.

Про це Лаутербах написав у своїй соцмережі Х.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які цього потребують, в будь-який час, наступний рятувальний рейс вилітає в середу. Своєю цілеспрямованою атакою на дитячу лікарню Путін ще раз показав: він — військовий злочинець", — ідеться в заяві міністра.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував атаку: "Німеччина непохитно стоїть на боці українців. Особливо в ці важкі часи".

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер наголосив, що саме так виглядає "готовність Росії до мирних переговорів".

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Ракетного удару зазнав і Київ. У столиці ракета вдарила по одному з приміщень дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі. Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва. Станом на 21:23 відомо, що у різних районах міста загинули 27 людини, з них троє дітей, постраждали 82 людини, повідомили в КМВА.

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Борис Пісторіус
Пістроіус неофіційно попросив у міністра фінасів ФРН додаткові 4 млрд євро для України — Spiegel
Гелікоптер
Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King
Опалення
Німеччина допоможе Україні реформувати централізоване опалення
Залізничні колії
Німеччина оголосила про масштабний ремонт залізниці
На початок