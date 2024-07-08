Німеччина виділила нову військову допомогу Україні

Уряд Німеччини 8 липня заявив про новий пакет військової допомоги для України. Він включає, зокрема, снаряди до танків Leopard та систем Patriot, спостережні станції та інше.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Пакет включає третю систему протиповітряної оборони Patriot. Про те, що її привезли в Україну, 5 липня повідомив посол Німеччини. Також серед виділеної військової підтримки:

запчастини та ракети для Patriot;

2 самохідні багатофункціональні радіолокаційні системи TRML-4D;

9 тисяч боєприпасів до зенітних танків Gepard;

боєприпаси до танків Leopard 1;

55 тисяч снарядів 155 мм;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

4 інженерних танки Wisent 1;

броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;

10 броньованих машин і 2 патрульних пікапи.

Попередній пакет допомоги Німеччина виділяла 14 червня. Там були 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них, а також засоби протиповітряної оборони IRIS-T, 3 системи HIMARS, 20 гусеничних машин піхоти Marder тощо.

Наприкінці червня командувач німецькими військами в багатонаціональному корпусі армії ЄС, генерал-лейтенант Андреас Марлоу поінформував, що у 2025 році ще більше українських військових зможуть проходити базову підготовку в Німеччині.

А ще Міноборони Чехії говорило, що перша партія боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, доставлена ​​на початку червня, складалася з десятків тисяч артснарядів калібром 155-мм, які профінансувала Німеччина.