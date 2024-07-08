У Берліні після атаки РФ 8 липня пройшов проукраїнський мітинг

Біля російського посольства в Берліні ввечері 8 липня відбулася демонстрація на підтримку України.

Про це з мітингу повідомляє кореспондент Суспільного.

Раніше акцію анонсував німецький стиліст та дизайнер Френк Вільде в Instagram, а також неурядова організація українців у Берліні Vitsche. Приводом до мітингу стала ранкова ракетна атака 8 липня Росії на українські міста.

Акція на підтримку України в Берліні, Німеччина, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Антон Ходак

Протестувальники вимагали, щоб Україні надали далекобійні ракети Taurus. Люди також хотіли нагадати світовій спільноті, що "мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі".

Акція на підтримку України в Берліні, Німеччина, 8 липня 2024 року Суспільне Новини/Антон Ходак Акція на підтримку України в Берліні, Німеччина, 8 липня 2024 року Суспільне Новини/Антон Ходак Акція на підтримку України в Берліні, Німеччина, 8 липня 2024 року Суспільне Новини/Антон Ходак Акція на підтримку України в Берліні, Німеччина, 8 липня 2024 року Суспільне Новини/Антон Ходак

Учасники протесту написали, що берлінська поліція заборонила їм розмовляти українською мовою. Обґрунтували це тим, що в них не було перекладача, і тому вони не могли контролювати зміст промов.

Акція на підтримку України в Берліні, Німеччина, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Антон Ходак

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Ракетного удару зазнав і Київ. У столиці ракета вдарила по одному з приміщень дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.

У столиці також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема у Шевченківському районі повністю зруйновано під'їзд житлового будинку

Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва.

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.