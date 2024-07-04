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РФ залишиться найбільшою загрозою для Європи у майбутньому — Бербок
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РФ залишиться найбільшою загрозою для Європи у майбутньому — Бербок

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Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. AP

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала продовжити підтримку України, адже у найближчому майбутньому Росія залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.

Про це вона заявила під час бюджетних переговорів у Бундестазі, повідомляє Der Standart.

"Росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки та свободи в Європі в осяжному майбутньому", — сказала Бербок.

Вона наголосила, що Захід має вжити заходів для захисту свободи та демократії.

1 липня Бербок заявила, що її дратує, коли вона чує, що німецька допомога Україні у війні з Росією є благодійністю. За її словами, це має розглядатися як інвестиція у безпеку.

17 червня Бербок заявила, що якщо союзники не продовжать підтримку України, то війна незабаром буде на території Євросоюзу та НАТО.

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