РФ залишиться найбільшою загрозою для Європи у майбутньому — Бербок

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала продовжити підтримку України, адже у найближчому майбутньому Росія залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.

Про це вона заявила під час бюджетних переговорів у Бундестазі, повідомляє Der Standart.

"Росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки та свободи в Європі в осяжному майбутньому", — сказала Бербок.

Вона наголосила, що Захід має вжити заходів для захисту свободи та демократії.

1 липня Бербок заявила, що її дратує, коли вона чує, що німецька допомога Україні у війні з Росією є благодійністю. За її словами, це має розглядатися як інвестиція у безпеку.

17 червня Бербок заявила, що якщо союзники не продовжать підтримку України, то війна незабаром буде на території Євросоюзу та НАТО.