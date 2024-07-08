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Німеччина допоможе Україні реформувати централізоване опалення
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Німеччина допоможе Україні реформувати централізоване опалення

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Опалення
Дитина гріється біля батареї. Getty Images

Україна і Німеччина розпочали співпрацю у реформуванні централізованого теплопостачання в рамках проєкту ReWarm.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Основною метою співпраці є реформування системи теплопостачання на національному та місцевому рівнях. Для реалізації проєкту уряд Німеччини надає GIZ суму до 4,5 млн євро. Крім того, німецька сторона забезпечить експертну підтримку.

Зі свого боку Мінвідновлення бере на себе функцію підтримки проєкту та допомоги у комунікації з органами місцевого самоврядування та теплопостачальними компаніями щодо питань енергоефективності.

Перші пілотні проєкти в рамках ініціативи ReWarm стартують у Києві, Одесі, Кривому Розі та Звягелі.

Проєкт ReWarm спрямований на підтримку розвитку стійкої, адаптованої інфраструктури, в тому числі з використанням інноваційних підходів. Передбачається, що реалізація проєкту дозволить скоротити обсяг викидів CO2 в секторі централізованого теплопостачання щонайменше на 19% на період 2019-2030 років.

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