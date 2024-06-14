Німеччина сьогодні, 14 червня, оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема він включає танки Leopard 1A1 і боєприпаси до них, а також засоби протиповітряної оборони.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті німецького уряду.
Що включає пакет допомоги від ФРН:
- 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
- 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси до них;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;
- 3 реактивні артилерійські системи HIMARS;
- 2 броньовані інженерні машини Dachs;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 4 системи датчиків і глушилок проти дронів;
- 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS;
- рятувальні човни;
- 21 тисяча боєприпасів калібру 155-мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
- 100 приладів нічного бачення.