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"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
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"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

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Танк Leopard 1
Танк Leopard 1. AP

Німеччина сьогодні, 14 червня, оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема він включає танки Leopard 1A1 і боєприпаси до них, а також засоби протиповітряної оборони.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті німецького уряду.

Що включає пакет допомоги від ФРН:

  • 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
  • 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси до них;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;
  • зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;
  • 3 реактивні артилерійські системи HIMARS;
  • 2 броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
  • 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 4 системи датчиків і глушилок проти дронів;
  • 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS;
  • рятувальні човни;
  • 21 тисяча боєприпасів калібру 155-мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
  • 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
  • 100 приладів нічного бачення.

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