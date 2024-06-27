Перша партія боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, доставлена ​​на початку червня, складалася з десятків тисяч артснарядів калібром 155-мм, які профінансувала Німеччина.

Про це у соцмережі X повідомляє Міноборони Чехії.

У чеському оборонному відомстві також поінформували, що уряд країни уряд виділив 37,15 мільйона доларів як свій національний внесок в ініціативу, до якої наразі приєдналися 18 країн.

За словами чеської міністерки оборони Яни Чернохової, постачання боєприпасів є "важливою опорою" для підтримки України з боку коаліції партнерів, з якою країна співпрацює за цією ініціативою.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.