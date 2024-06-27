Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Перша партія артбоєприпасів для України у межах чеської ініціативи складала "десятки тисяч" — Міноборони Чехії
ЗброяЧехіяНІМЕЧЧИНАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвіт

Перша партія артбоєприпасів для України у межах чеської ініціативи складала "десятки тисяч" — Міноборони Чехії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Перша партія боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, доставлена ​​на початку червня, складалася з десятків тисяч артснарядів калібром 155-мм, які профінансувала Німеччина.

Про це у соцмережі X повідомляє Міноборони Чехії.

У чеському оборонному відомстві також поінформували, що уряд країни уряд виділив 37,15 мільйона доларів як свій національний внесок в ініціативу, до якої наразі приєдналися 18 країн.

За словами чеської міністерки оборони Яни Чернохової, постачання боєприпасів є "важливою опорою" для підтримки України з боку коаліції партнерів, з якою країна співпрацює за цією ініціативою.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Топ дня
Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду Важливо
Україна, євро
Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін Важливо
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп
27 червня відбудуться перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом — CNN
Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Кім Чен Ин під час перших навчань з нанесення умовного ядерного контрудару
Північна Корея випробовує ракети з кількома боєголовками
Президент Словаччини Петер Пеллегріні
Словаччина бере участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів для України — Пеллегріні
Науседа
Литва виділятиме не менше ніж 0,25% ВВП на оборонну підтримку України — Науседа
Сергій Стерненко, дрони, документальний серіал "Зброя, в яку не вірили"
Як на фронті зʼявились дрони-камікадзе | Документальний серіал Суспільного "Зброя, в яку не вірили"
На початок