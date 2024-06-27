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У 2025 році Німеччина продовжить підготовку українських солдатів — генерал Бундесверу
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У 2025 році Німеччина продовжить підготовку українських солдатів — генерал Бундесверу

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Німеччина, Андреас Марлоу
Німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу спостерігає, як українські солдати тренуються використовувати бойовий танк Leopard 1A5, Німеччина, 17 серпня 2023 року. REUTERS/Annegret Hillse/File Photo

Командувач німецькими військами в багатонаціональному корпусі армії ЄС, генерал-лейтенант Андреас Марлоу поінформував, що у 2025 році ще більше українських військових зможуть проходити базову підготовку в Німеччині.

Про це він розповів у коментарі агентству Reuters.

"Ми отримали більше запитів на навчання, зокрема, на базову військовий вишкіл, оскільки Україна продовжує мобілізацію", — сказав генерал.

Водночас Марлоу зауважив, що базову підготовку в основному проводить Велика Британія, Іспанія та Польща.

Командування спеціальної підготовки ЄС, частиною якого є місія Марлоу, було створене у 2022 році для навчання близько 60 тисяч українських солдатів різним навичкам до середини листопада 2024 року.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військових з України керуванню танками, системами ППО, а також готують снайперів, інженерів, парамедиків та операторів дронів.

Марлоу зазначив, що не очікує, що подібна спеціалізована підготовка перейде в Україну через необхідність наявності зброї та специфічної інфраструктури. Проте зауважив, що перенесення колективного навчання в Україну дозволить швидше розгортати війська та полегшить викладання оперативної доктрини українськими інструкторами.

У березні 2024 року у МЗС України повідомляли, що від початку повномасштабної війни у Німеччині пройшли підготовку понад 12 тисяч українських військових.

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