"Схеми" знайшли український слід у курортному бізнесі в окупованому Криму

Українська компанія "Санаторій "Корал" має клон, що зареєстрований за російським законодавством в окупованому Криму. Власники компанії-клона – громадяни України. З 2015 року ООО "Санаторий "Коралл" отримав від московської влади понад $2 млн, що, як стверджують юристи, можна розцінювати як колабораційну діяльність.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" та видання "Бюро".

Пансіонат "Корал", придбаний у 2005 році "Приватним підприємством – фірмою "БНА" з Рівного, потрапив у центр скандалу через своїх співвласників та діяльність на окупованих територіях. У 2010 році співвласниками "Коралу" стали дружина екснардепа від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва — Фаїна Тедеєва та дружина президента МАУП Ростислава Щокіна — Наталія Щокіна.

Загальний бізнес об'єднав двох жінок, чоловіки яких пов'язані зі спортом. Ельбрус Тедеєв — олімпійський чемпіон з вільної боротьби, а Ростислав Щокін — президент Асоціації спортивної боротьби Києва. Їхні родини товаришували, а Тедеєв навіть хрестив дитину Щокіна. У 2010 році до складу співзасновників компанії увійшов білорус Віктор Крейдич, спортивний функціонер та призер чемпіонатів СРСР.

Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українські партнери почали дистанціюватися від Крейдича через його проросійські погляди та підтримку агресії проти України. Зокрема, Крейдич активно виступав з проросійською риторикою, підтримуючи дії Росії.

У 2014 році після окупації Криму Росією, на півострові з'явився клон українського підприємства — російське ООО "Санаторий "Коралл", співвласниками якого стали Тедеєва, Щокіна та Крейдич. Підприємство уклало численні контракти з московськими державними структурами, отримавши значні кошти від влади РФ. За оцінкою експертів, ці дії можуть підпадати під визначення колабораційної діяльності.

Щокіна та Тедеєва відкидають звинувачення, стверджуючи, що не знали про створення російського клону їхнього підприємства та не підписували відповідних документів. Однак, наявні докази вказують на зворотне. Директором як українського, так і російського "Коралу" є Юрій Пивоваров, який підтверджує, що засновниці були обізнані про перереєстрацію підприємства за російським законодавством.

Важливою подією стало рішення російської податкової у 2022 році призупинити діяльність ООО "Санаторий "Коралл", проте на прохання Віктора Крейдича податкова зупинила рішення про припинення діяльності.

Фахова та правова оцінка ситуації навколо санаторію "Корал" є вкрай необхідною. З огляду на те, що документи в російських реєстрах свідчать про причетність українських громадян до бізнесу на окупованих територіях, питання можливого порушення українського законодавства та співпраці з державою-агресором потребують уваги компетентних органів.

Як пишуть розслідувачі, українські правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування цієї справи, зокрема щодо можливих фактів колабораційної діяльності та порушень українського законодавства. У випадку доведення вини, відповідальні особи повинні бути притягнуті до відповідальності відповідно до закону.

Журналісти та громадськість продовжують слідкувати за розвитком цієї ситуації, очікуючи на справедливе розслідування та вжиття необхідних заходів для захисту національних інтересів України.