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Бізнес-партнер брата екснардепки Королевської є співвласником колишніх гіпермаркетів "Епіцентр" на ТОТ — "Схеми"
ОКУПАЦІЯОПЗЖУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітикаЖиття

Бізнес-партнер брата екснардепки Королевської є співвласником колишніх гіпермаркетів "Епіцентр" на ТОТ — "Схеми"

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Наталія Королевська
Наталія Королевська. Кузьмін Олександр/УНІАН

Одним зі співвласників російської компанії, які незаконно привласнила гіпермаркети "Епіцентр" (нині "Стройцентр") на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Луганській області став бізнес-партнер брата колишньої нардепки від забороненої в Україні ОПЗЖ Наталії Королевської.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода").

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення у колишньому "Епіцентрі" в Луганську здійснює діяльність російська компанія ООО "Стройцентр".

Ці дані журналісти знайшли у відкритому реєстрі юридичних осіб РФ, куди потрапила інформація із закритих реєстрів угруповання "ЛНР". Про те, що саме "Стройцентр" торгує у колишньому луганському "Епіцентрі" свідчать також і касові чеки, які отримали у своє розпорядження журналісти: на них вказаний податковий номер та назва згаданої фірми.

Директором "Стройцентру" і співвласником частки в 45% (через іншу фірму "Универсал-Юг") є Олександр Якубовський, який також володіє акціями компанії "Стройцентр-Запорожье", що зареєстрована за адресою "Епіцентру" в окупованому Мелітополі.

Журналісти "Схем" з'ясували, що Якубовський має давні зв’язки з екснардепкою від ОПЗЖ Наталією Королевською. Разом із її соратником Олегом Погодіним Якубовський співволодіє українською компанією "Інтертрейд", а разом із її братом Костянтином Королевським – російською фірмою ООО "ЮБС", зареєстрованою в окупованому Росією Криму.

29 січня 2023 року Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання депутатських мандатів.

17 лютого 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

"Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн", — повідомили в НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК.

У червні торік Національне антикорупційне бюро оголосило екснардепку Королевську в розшук.

Що відомо про заборону ОПЗЖ

20 березня 2022 року Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов'язаних із Росією, на час воєнного стану.

28 березня Верховна рада отримала закон проекту №7172-1, який передбачає заборону проросійських партій в Україні. Того ж дня партія "Опозиційна платформа — за життя" заявила про призупинення своєї діяльності.

12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання лідера "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, який раніше втік з-під домашнього арешту. Пізніше Віктора Медведчука обміняли на українських полонених із "Азовсталі".

14 квітня на засіданні Верховної ради оголосили рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ в парламенті.

21 квітня у Верховній Раді оголосили про створення депутатської групи "Платформа за життя та мир", для якої увійшли представники забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя". Очолив групу Юрій Бойко.

3 травня депутати Верховної ради заборонили діяльність проросійських партій, підтримавши законопроєкт 7172-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій".

15 вересня 2022-го Верховний суд України остаточно заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя", крім того, кільком депутатам ОПЗЖ оголосили про підозру у держзраді та позбавили громадянства. Проросійська партія була заснована у 2018 році, більшість її учасників були колишніми членами "Партії регіонів".

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