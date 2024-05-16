Серед власників елітної нерухомості в Дубаї, найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) – чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та Київської міської адміністрації.

Про це йдеться у проєкті Dubai Unlocked. Журналісти з понад 70-ти медіа з усього світу об’єднали зусилля та проаналізували дані про тисячі об'єктів нерухомості в Дубаї, переважно за 2020 і 2022 роки. Журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") отримали доступ до даних про власників об’єктів нерухомості у Дубаї та знайшли серед них чинних українських посадовців, які мають майно в ОАЕ, але не інформують про це суспільство, як того вимагає антикорупційне законодавство.

Урядовець Віталій Коблош

Дружина високопосадовеця Кабміну України Віталія Коблоша Наталія у 2018 році придбала у дубайському готелі Wyndham Dubai Marina один із найбільших номерів. В уряді Коблош вже майже десять років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. Його завдання – підготовка урядових постанов, зокрема, з питань освіти та охорони здоровʼя.

Журналісти знайшли інформацію про квартиру дружини Коблоша серед даних про власників нерухомості у дубайському витоку. Вони свідчать – Наталії Коблош цей готельний номер обійшовся у понад 331 тисячу доларів.

При цьому у торішній декларації Коблоша як і в наступних ця інформація — не вказується Два роки по тому, у 2020-му, Коблош увійшов до групи з оцінки корупційних ризиків уряду. Втім, і ця роль "вартового корупції" у Кабміні не вмотивувала його зрештою задекларувати закордонне майно дружини.

Посадовець одного з оборонних українських підприємств Віктор Перепелиця

Останні 20 років Віктор Перепелиця незмінно працює на заводі "Іскра". Наразі обіймає посаду керівника бюро управління матеріально-технічного забезпечення. Завод виробляє техніку у сфері радіолокації та радіоелектронної боротьби. Підприємство входить у держконцерн "Укроборонпром".

У лютому 2014 року його дружина Ірина Перепилиця придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 в Дубаї. Відповідно до витоку даних, ця нерухомість коштувала жінці 430 тисяч доларів.

Посадовець "Іскри" подає декларації з 2016 року, але про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри не згадує.

Зі свого боку в "Укроборонпромі" повідомили, що Перепелиця з жовтня 2023-го не є "субʼєктом декларування через зміни в законі".

Попри це, Перепелиця чомусь все одно подав декларації за всі роки воєнного стану на початку 2024 року, після відновлення обовʼязкового декларування і у жодній з них дубайське майно родини не вказав.

Відповідно до витоку транзакцій, апартаменти з 2018 року ще й здаються в оренду та приносять прибуток. Відтоді сума доходу склала понад 154 тисяч доларів, які Перепелиця також не задекларував.

Очільник "гаража КМДА" Дмитро Рахматуллін

Дмитро Рахматуллін наразі виконує обовʼязки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії, яке неформально називають "гараж КМДА". З 2018-го і донедавна він керував інспекцією з паркування у Києві. На різних посадах в столиці Рахматуллін перебуває з 2015 року.

У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 апартаментів у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2,255 тисячі квадратних метрів – це як два басейни олімпійського стандарту. Проте, від 2009 року будівлю так і не звели.

Відповідно до даних транзакцій, які потрапили до журналістів проєкту Dubai Unlocked, ці "віртуальні квартири" Рахматулліна коштували 14,5 мільйонів доларів. При цьому у рік інвестування у незбудовані квартири він перебував у не названому закордонному відрядженні, яке тривало з 2006-го до 2015 року, згідно з його публічною біографією.

У відповідь на запит "Схем" посадовець КМДА Рахматуллін сказав, що у той період працював в "арабо-африканському регіоні на приватні компанії як керівник".

В жодній з декларацій за останні три роки, які цьогоріч подав Рахматуллін, немає згадок про його дубайські активи: ані в розділі "обʼєкти незавершеного будівництва", ані в розділі "цінні папери", ані в розділі "фінансові зобов’язання перед декларантом".

На кінець минулого року сума купівлі цих квартир сягає 500 млн доларів.

Чому вони обрали ОАЕ

"Корупціонери та політики, які уникають публічної відповідальності, використовують секретні юрисдикції, такі як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), щоб приховати свої активи на видноті у всіх", — сказала Марія Джудітта Борселлі, менеджерка портфоліо в C4ADS.

Влада ОАЕ посилила правила боротьби з відмиванням грошей в останні роки. Це трапилось після того, як "Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей" (FATF), заснована G7 міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, у 2022 році додала ОАЕ до свого "сірого списку" за неспроможність ефективно боротися з незаконними грошовими потоками.

Однак після того FATF відзначила ОАЕ за «значний прогрес» і звільнила їх від додаткового моніторингу. Деякі експерти вважають таке рішення передчасним.

Колін Пауерс, старший науковий співробітник і головний редактор програми Noria MENA, незалежної некомерційної дослідницької організації, вважає, що ринок нерухомості залишається привабливим для зберігання багатства, і дає можливість покупцям ховати свою власність за трастами, холдинговими компаніями та фондами.

"Нещодавні реформи кримінального кодексу та судової системи могли бути достатніми, щоб виключити Дубай із сірого списку FATF цієї зими, але вони суттєво не змінили природу ринку нерухомості", — пояснив Пауерс.

Директор британського Центру фінансів та безпеки Том Кітінґ у коментарі "Схемам" заявив, що історично склалося так, що ОАЕ були місцем, де "ваші гроші – в безпеці, й запитань ставлять мало".

"Тому, якщо ви людина, яка має гроші, які хоче вивести з-під пильної уваги у своїй країні, то ОАЕ історично є чудовим місцем для цього", — додав Кітінґ.