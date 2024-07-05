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Зеленський скоординував з новим британським прем'єром Стармером подальшу двосторонню співпрацю
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Зеленський скоординував з новим британським прем'єром Стармером подальшу двосторонню співпрацю

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Президент Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера із перемогою лейбористської партії на виборах у Великій Британії та з його призначенням на посаду очільника уряду.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, він побажав Стармеру "успішно реалізувати" очікування, які британці пов’язують з новою владою.

"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", — поінформував президент.

5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після того, як король Чарльз III призначив його на посаду. Його партія перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.

Раніше король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем'єр-міністра. У своїй прощальній промові на Даунінг-стріт Сунак вибачився перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали".

Після цього Кір Стармер призначив на посаду міністра оборони Джона Гілі, а главою зовнішньополітичного відомства країни став Девід Ламмі.

У травні вони обоє відвідали Київ й у ході візиту пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.

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