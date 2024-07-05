Новий прем'єр Великої Британії Стармер призначив очільнків Міноборони та МЗС

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер сьогодні, 5 липня, призначив на посаду міністра оборони Джона Гілі, а главою зовнішньополітичного відомства країни став Девід Леммі.

Про це повідомили в офісі глави британського уряду у соцмережі X.

"Девід Леммі, депутат парламенту, був призначений державним секретарем у справах закордонних справ, співдружності та розвитку", — йдеться у дописі.

"Член парламенту Джон Гілі був призначений державним секретарем з питань оборони", — поінформували там.

У травні вони обоє відвідали Київ й у ході візиту пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.

5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після того, як король Чарльз III призначив його на посаду. Його партія перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.

Раніше король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем'єр-міністра. У своїй прощальній промові на Даунінг-стріт Сунак вибачився перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали".

Хто такий Кір Стармер

Лідер лейбористів часто називає себе "вихідцем із робітничого класу" Окстеда, графство Суррей, де він виріс, пише ВВС.

Його батько був слюсарем із виготовлення інструментів, а мати працювала медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла — рідкісного аутоімунного захворювання, через яке вона згодом не могла говорити та ходити.

У 1987 році став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини.

У 2008 році його призначили директором Публічної прокуратури - головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу.

У 2015 році він став депутатом від округу Голборн та Сент-Панкрас на півночі Лондона.

Він працював у першій команді колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, як його тіньовий секретар з брекзиту, і виступав за те, щоб провести другий референдум щодо членства в ЄС.

Чотири роки тому Кір Стармер змінив на посаді лідера лейбористів лівого політика Джеремі Корбіна. З цього моменту його головним завданням було повернення партії на центристські позиції, зробивши її таким чином більш виборною. Лейбористи перебували в опозиції 14 років.

У передвиборчому маніфесті Лейбористська партія згадує російське вторгнення в Україну, передає "Голос Америки". У лютому 2023 року Стармер під час візиту до Києва пообіцяв, що Британія й надалі допомагатиме Україні оборонятися.

Зараз Стармеру 61 рік.