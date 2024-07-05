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Новий глава британського МЗС відвідає Україну — Кулеба
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Новий глава британського МЗС відвідає Україну — Кулеба

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. пресслужба МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що його новопризначений британський колега Девід Ламмі пообіцяв відвідати Україну з візитом.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X.

"Щойно мав розмову з новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, в ході якої я привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії", — йдеться у його дописі.

За словами очільника українського МЗС, вони обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах між державами, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

"Державний секретар у закордонних справах прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", – додав Кулеба.

5 липня новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив на посаду міністра оборони Джона Гілі, а главою зовнішньополітичного відомства країни став Девід Ламмі.

У травні вони обоє відвідали Київ й у ході візиту пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.

5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після того, як король Чарльз III призначив його на посаду. Його партія перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.

Раніше король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем'єр-міністра. У своїй прощальній промові на Даунінг-стріт Сунак вибачився перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали".

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