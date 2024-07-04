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"Вже виїхав до Великої Британії". Залужний незабаром розпочне свою дипмісію — джерела
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"Вже виїхав до Великої Британії". Залужний незабаром розпочне свою дипмісію — джерела

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Валерій Залужний
Валерій Залужний. Олександр Магула/Суспільне

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.

Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.

9 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Що відомо про звільнення Залужного з посади головкома ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.

9 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський надав звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після кількох розмов із колишнім головкомом ЗСУ особисто він переконався, що у Валерія Залужного "лежить душа" до виконання обов'язків дипломата.

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