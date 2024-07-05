Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив британський уряд

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після того, як король Чарльз III призначив його на посаду. На Даунінг-стріт Стармер виступив зі своєю першою промовою як глава британського уряду.

Про це повідомляє ВВС.

Його партія перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.

У своїй промові на Даунінг-стріт Стармер подякував Ріші Сунаку, визнавши “важку працю, яку Сунак доклав до свого керівництва”.

"Тепер наша країна рішуче проголосувала за зміни та повернення політики на службу державі", — продовжив Стармер.

Він заявив, що прірва, яка виросла між людьми та політиками, призвела до "втоми" в нації.

"Ми можемо почати сьогодні з простого визнання того, що державна служба є привілеєм, і ваш уряд повинен з повагою ставитися до кожної людини в країні", — сказав новий прем'єр

Він заявив про про необхідність "перезавантаження".

"Мій уряд служитиме вам незалежно від того, голосували ви за лейбористів чи ні", — додав Стармер.

Стармер визнав, що зміни можуть потребувати часу. За його словами, "це займе деякий час", але робота над змінами почнеться негайно.

Раніше король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем'єр-міністра. У своїй прощальній промові на Даунінг-стріт Сунак вибачився перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали".

Хто такий Кір Стармер

Лідер лейбористів часто називає себе "вихідцем із робітничого класу" Окстеда, графство Суррей, де він виріс, пише ВВС.

Його батько був слюсарем із виготовлення інструментів, а мати працювала медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла — рідкісного аутоімунного захворювання, через яке вона згодом не могла говорити та ходити.

У 1987 році став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини.

У 2008 році його призначили директором Публічної прокуратури - головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу.

У 2015 році він став депутатом від округу Голборн та Сент-Панкрас на півночі Лондона.

Він працював у першій команді колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, як його тіньовий секретар з брекзиту, і виступав за те, щоб провести другий референдум щодо членства в ЄС.

Чотири роки тому Кір Стармер змінив на посаді лідера лейбористів лівого політика Джеремі Корбіна. З цього моменту його головним завданням було повернення партії на центристські позиції, зробивши її таким чином більш виборною. Лейбористи перебували в опозиції 14 років.

У передвиборчому маніфесті Лейбористська партія згадує російське вторгнення в Україну, передає "Голос Америки". У лютому 2023 року Стармер під час візиту до Києва пообіцяв, що Британія й надалі допомагатиме Україні оборонятися.

Зараз Стармеру 61 рік.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою на дострокових парламентських виборах, які відбулися 4 липня. Лейбористи з понад 400 депутатами отримали більшість у 650-місцевій палаті.

Це найгірший результат консерваторів за кількістю місць в історії. Це також найвищий показник ліберал-демократів з 1923 року.

З-поміж відомих консерваторів, які вже офіційно програли і в новому парламенті засідати не будуть, можна назвати міністра оборони Гранта Шеппса і лідерку Палати громад розпущеного парламенту Пенні Мордаунт, яка 2022 року претендувала на посаду лідера партії, але поступилася Ріші Сунаку. Також стало відомо, що експрем'єрка Ліз Трасс втратила своє місце у парламенті. Вона поступилася лейбористу із програшем у приблизно 600 голосів. Сам Сунак зберіг своє місце в Річмонді у Йоркширі.

Президент Володимир Зеленський подякував Сунаку за підтримку України.

Велика Британія отримає свій перший лейбористський уряд після 14 років правління консерваторів.