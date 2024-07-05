Наразі чинні 16 297 наказів про бронювання від мобілізації працівників на тих чи інших підприємствах. Близько 600 тисяч громадян мають чинну відстрочку від призову.

Про це у відповідь на запит "Радіо Свободи" розповіло Міністерство економіки.

Від початку повномасштабної війни відомство ухвалило близько 31 246 наказів про бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами чи організаціями. На сьогодні чинними з них є приблизно 16 297.

Міністерство звертає увагу, що документ передбачає різні терміни відстрочки, тож загальна кількість заброньованих постійно змінюється.

"Відповідно до наказів Мінекономіки на сьогодні близько 600 тисяч осіб мають чинну відстрочку від призову", – йдеться у відповіді для "Радіо Свободи".

Також міністерство каже, що для різних категорій громадян діє різний час відстрочки:

в межах строку проведення мобілізації;

на строк дії контракту на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для ЗСУ або інших військових формувань

12 місяців;

на термін дії строку договору або строку, на який військовозобов’язаного було обрано або призначено.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

З липня міжвідомчі групи зможуть надавати пропозиції Міноборони щодо бронювання.

А до кінця липня законопроєкт про економічне бронювання винесуть на розгляд Верховної ради.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.