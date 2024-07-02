Уряд надав повноваження міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних під час мобілізації надати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до положення про міжвідомчу робочу групу з питань призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації у частині надання повноважень робочій групі подання Міністерству оборони організації пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання", — йдеться у його дописі.

Мельничук пояснив, що внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час, які передбачають надання міністру оборони повноважень прийняти рішення на підставі пропозицій міжвідомчої. робочої групи про розширення обсягів бронювання.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.