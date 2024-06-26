У "Резерв+" зʼявився статус бронювання від мобілізації

Міністерство оборони цифровізувало паперові бронювання, накази про які взяли у Мінекономіки та занесли до реєстру "Оберіг". Тепер вони відображаються у додатку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян у Резерв+", — зазначила вона.

Водночас урядовиця зазначила, що відсоток людського фактора в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим.

"Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці. Цифрова команда МОУ зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах громадян", — сказала Черногоренко.

Як оновити документ?

Натиснути три крапки справа від документа.

Вибрати "оновити документ".

Після цього з'явиться актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з’явиться в застосунку.

Якщо бронь ще триває, але в застосунку її не було – новий термін має відобразитись в "Резерв+".

Що робити, якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+?

За словами Черногоренко, частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. "Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+", — зазначила вона.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;

після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;

після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.

якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;

після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.