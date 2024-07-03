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Законопроєкт про економічне бронювання винесуть на розгляд Ради до кінця липня
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Законопроєкт про економічне бронювання винесуть на розгляд Ради до кінця липня

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Законопроєкт про економічне бронювання військовозобов’язаних від мобілізації планують винести на голосування у Верховній Раді в першому читанні до кінця липня.

Про це Суспільному розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, нині у Верховній раді зареєстровано три законопроєкти, але на розгляд парламенту винесуть лише один. Який саме – профільний комітет визначить за кілька тижнів.

Нардеп зазначає, що основною моделлю економічного бронювання на сьогодні є бронювання працівників за 20 тисяч 400 гривень додаткового військового податку в місяць. Таке бронювання не передбачає прив’язки до заробітної плати та професії. Водночас, у претендента на бронювання не має бути податкових боргів.

Якщо роботодавець – ФОП, він також може забронювати себе. Для цього потрібно бути зареєстрованою фізичною особою підприємцем, як мінімум за 6 місяців до ухвалення закону. Друга умова — дохід ФОПа за попередній звітний період має складати не менше, ніж три місяці бронювання, тобто – 60 тисяч гривень.

"Це ще одна умова, яка може гарантувати, що у вас є фінансова спроможність, і що ви не з-під подушки дістаєте 20 тисяч гривень і бронюєтесь. Ці дві умови мають убезпечити, щоб не зловживали економічним бронюванням себе чи інших співробітників", — пояснив Наталуха.

За його словами, забронювати економічно можна лише 50% працівників. Після того, як роботодавець, визначить перелік працівників, він має подати онлайн-заявку, у якій буде зазначено перелік працівників та фінансовий звіт за останні пів року. Після цього податкова перевірятиме відсутність фінансових та податкових заборгованостей.

Нардеп також зазначив, що підприємтва, які підпадають під стратегічне бронювання, відповідаючи критеріям постанов Кабміну №76 та №45 – забронювати додатково працівників за гроші не зможуть.

11 червня у Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

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