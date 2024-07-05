Орбан прибув до Росії для зустрічі з Путіним. ЄС прокоментував візит

Літак, що належить прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, 5 липня прилетів до Москви. Орбан має зустрітися з лідером Кремля Володимиром Путіним. Євросоюз наголосив, що Орбан не представляє ЄС цим візитом.

Про приземлення літака в російському аеропорту "Внуково" повідомили російські "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу угорського прем'єра.

За даними американської компанії з відстеження польотів FlightAware, літак із Будапештського міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста сів у московському "Внуково" о 12:10 за місцевим часом.

Угорське інформагентство МТІ підтвердило, що Орбан проведе зустріч з очільником Росії Володимиром Путіним.

Орбан про свої плани щодо поїздки

Напередодні Орбан в інтерв’ю Radio Kossuth не підтверджував візит до Москви.

"Наступний крок є наступний крок. Ви повинні говорити про це, коли це сталося. Оскільки це делікатні та чутливі речі, про них слід говорити, коли людина вже зробила це", — сказав політик.

Орбан нагадав, що, згідно із законодавством, Угорщина навіть як голова в Раді ЄС не має мандату на будь-які мирні перемовини. Але прем'єр підкреслив, що "якщо ми просто сидимо в Брюсселі, ми не можемо наблизитися до миру".

"Навіть якщо країна, що головує в ЄС, не має повноважень вести переговори від імені ЄС, ми не можемо сидіти склавши руки та чекати, поки війна чудесним чином закінчиться. Ми будемо важливим інструментом у здійсненні перших кроків до миру. Ось у чому полягає наша миротворча місія", — додав політик.

Реакція ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Що було чути про візит напередодні

4 липня "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в уряді Угорщини писало, що Орбан через кілька днів після візиту до Києва та зустрічі з президентом Зеленським планує здійснити візит до Москви.

Президент Євроради Шарль Мішель прокоментував повідомлення тим, що Угорщина, яка з 1 липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Візит Орбана до Києва

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".