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Патріоти за Європу: Орбан оголосив про створення нового ультраправого блоку в Європарламенті
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Патріоти за Європу: Орбан оголосив про створення нового ультраправого блоку в Європарламенті

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Орбан оголосив про створення нового ультраправого блоку в Європарламенті
Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш підписали маніфест “Патріотів за Європу” у Відні 30 червня 2024 року. Соцмережа Х Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом із лідером австрійської ультраправої Партії свободи Кіклем та колишнім прем’єр-міністром Чехії, президент партії ANO Бабішем у неділю, 30 червня, оголосили про створення нової ультраправої групи в Європейському парламенті Patriots for Europe (“Патріоти за Європу”).

Про це повідомляє Euronews.

Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш підписали маніфест “Патріотів за Європу” у Відні в неділю вранці.

Націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на виборах до Європарламенту, сформували “Патріотів за Європу” — нову ультраправу групу в Європейському парламенті, яка, як вони сподіваються, стане його найбільшою”, — відзначає видання.

Зазначається, що засновниками нової партії є ультраправа Партія Свободи Кікла, націоналістична партія Орбана FIDESZ і партія Бабіша ANO, яка нещодавно перейшла до ультраправих.

Усі три партії є проросійськими; ніхто з них не підтримує Україну в її боротьбі з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, відзначає видання.

“Сьогодні три політичні партії об’єднали зусилля: найсильніша австрійська партія, найсильніша чеська партія та найсильніша угорська партія. Наша мета — стати найсильнішою правою групою в європейській політиці”, — написав Орбан у соцмережі Х.

"Ми віддамо перевагу національному суверенітету перед федералізмом, свободі перед порядками та миру перед війною", — написав Бабіш у X.

1 липня 2024 року Угорщина почне піврічне головування в Раді ЄС. У Будапешті ще 18 червня озвучили сім пріоритетів їхнього президентства. Серед них немає України та Молдови — країн, з якими ЄС починає перемовини про вступ. Під час презентації пріоритетів Угорщина заявила, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканському регіоні.

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