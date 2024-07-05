Сирський зустрівся з підрозділами, які працюють із дронами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 5 липня зустрівся з командирами бойових підрозділів безпілотників. Обговорили найближчі плани.

Про це Сирський повідомив у своїх соцмережах.

"В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська. (...) Наше завдання — технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них", — сказав він.

Зустріч відбулася за участі командирів бойових підрозділів — Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались із польових умов.

Він наголосив, що безпілотні системи — одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня. У командуванні ЗСУ є чіткий план дій.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня. Президент Зеленський 25 червня підписав указ, яким затвердив рішення РНБО про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

10 червня командувачем Сила безпілотних систем призначили Вадима Сухаревського, який до цього був заступником головкома Олександра Сирського.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.