Дрони українських виробників відтепер можна купувати на Prozorro — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що відтепер держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал системи Prozorro, адже уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Міністр зазначив, що це "логічний крок розвитку прозорості" та збільшення ефективності закупівель безпілотників. За його словами, тепер у виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони.

"Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів. Уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу й недоступна росіянам", — додав Федоров.

Як це працює

Замовник, який хоче придбати БПЛА, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного дрона. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі проводиться аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.

У лютому 2024 року Кабінет міністрів вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона постанова влади стосувалась безпілотників іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.