Президент України Володимир Зеленський 25 червня підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

Указ №382/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", — йдеться у документі.

Також зазначається, що контроль за виконанням цього рішення, введеного в дію цим, покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

10 червня командувачем Сила безпілотних систем призначили Вадима Сухаревського, який до цього був заступником головкома Олександра Сирського.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.