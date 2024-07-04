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У Литві Даля Грібаускайте спільно з волонтерами запустила збір на дрони для України
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У Литві Даля Грібаускайте спільно з волонтерами запустила збір на дрони для України

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Даля Грібаускайте з дроном
Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте. Blue/Yellow for Ukraine/Facebook

У Литві волонтерська організація Blue/Yellow спільно з експрезиденткою Далею Грібаускайте запустили нову благодійну кампанію "Привіт із Литви" зі збору грошей на закупівлю литовських безпілотників для України.

Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT.

Кампанія триватиме упродовж всього літа і має на меті придбати та відправити на український фронт якомога більше дронів литовського виробництва.

"Україна — це наш спільний фронт, де кожен з нас може бути важким кулаком для агресора. Відправляймо в бій наші литовські безпілотники, щоб вони боролися з ворогом від нашого імені. Борімося за життя, за перемогу, за майбутнє", — відзначила експрезидентка Литви Даля Грібаускайте, яка є патроном кампанії "Привіт з Литви".

Під час кампанії кожна людина або компанія, яка пожертвує 500 євро, матиме можливість відправити в Україну іменний безпілотник з привітанням від Литви.

"Безпілотники стали чи не найважливішим інструментом у боротьбі, і що більше їх буде в українців, то швидше вони звільнять свої землі від окупантів. Ця акція також підтримає литовський бізнес, оскільки дрони будуть придбані у місцевих постачальників. Це ще одна можливість показати, що Литва та її народ готові діяти конкретно та ефективно", — каже співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман.

На українському фронті дрони використовуються для виконання широкого спектра завдань, зокрема розвідки, виявлення цілей, підтримки зв'язку та безпосередню участь у бойових діях. Розвідувальні дрони допомагають виявляти позиції та пересування противника, а бойові можуть бути озброєні та використовуватися для знищення цілей.

"Лише за перше півріччя цього року ми закупили та відправили в Україну понад 2000 безпілотників — від невеликих FPV до великих та спеціалізованих для виконання конкретних місій. Звичайно, цього недостатньо, тому ми прагнемо додати принаймні ще кілька сотень дронів цього місяця", — каже директорка Blue/Yellow Лаура Паукште.

Спільнота Blue/Yellow працює з 2014 року і використовує зібрані кошти для надання Україні необхідної допомоги на передовій, включаючи безпілотники, обладнання для розмінування, оптику, прилади нічного бачення, тепловізори, транспортні засоби та іншу необхідну техніку. Організація також проводить тренування для українських солдатів і організовує медичні місії з Литви для надання допомоги населенню деокупованих українських територій.

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