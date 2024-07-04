5 липня — 862 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- До України привезли третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви на перемовини з Путіним.
- Столтенберг висловив сподівання, що Україна вступить в НАТО у найближчі 10 років.
- Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії.
- Російські війська балістичною ракетою вдарили по припортовій інфраструктурі Одещини.
- Війська РФ двічі ударили по місту Новогродівка на Донеччині: спершу поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а згодом обстріляли середмістя з "Ураганів".
На півдні збили пʼять ракет та сім розвідувальних безпілотників
Протягом дня на півдні збили пʼять ракет Х-59, чотири безпілотники "ZALA", два "Supercam" та один "Орлан-10", повідомили у повітряному командуванні "Південь".
Зеленський скоординував з новим британським прем'єром Стармером подальшу двосторонню співпрацю
Президент Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера із перемогою лейбористської партії на виборах у Великій Британії та з його призначенням на посаду очільника уряду. Про це глава держави повідомив у Telegram.
За словами Зеленського, він побажав Стармеру "успішно реалізувати" очікування, які британці пов’язують з новою владою.
"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", — поінформував президент.
Російські військові обстріляли околиці Слов'янська на Донеччині — одна людина поранена
Російські військові ввечері, 5 липня, обстріляли околиці міста Слов'янськ Донецької області. Внаслідок цього одна людина поранена. Пошкоджені приватні будинки та автівка. Про це у Facebook повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Ворожі обстріли по околицях міста, мікрорайони Східний і Словкурорт. Пролунали три вибухи", — уточнив Вадим Лях.
В Одрадокам'янці на Херсонщині через атаку РФ загинув чоловік
Сьогодні з-під завалів деблокували тіло 42-річного загиблого жителя Одрадокам'янки Херсонської області. Вчора у його будинок поцілив російський снаряд.
Про це в Telegram 5 липня 2024 року інформує Херсонська обласна прокуратура.
Село було під ударами важкої артилерії армії РФ 4 липня близько 13:10. Дістатись до зруйнованого снарядами приватного будинку рятувальники одразу не змогли — заважали повторні атаки та активність безпілотників росіян, йдеться у дописі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством, повідомили в прокуратурі.
Армія РФ намагається закріпитись у сірій зоні в Роботиному — Братчук про ситуацію на Оріхівському напрямку
На Оріхівському напрямку російські військові тактикою малих груп намагаються закріпитись у сірій зоні в Роботиному Запорізької області. Окрім того, на цьому відтинку спостерігається висока інтенсивність дій тактичної авіації РФ.
Про це у коментарі Суспільному розповів речник Української добровольчої армії (УДА) “Південь” Сергій Братчук.
"Поки що це невеликі групи. Тому що сіра зона, є вогневе ураження з боку Сил оборони артилерією", — зазначив військовий.
За його словами, на Оріхівському напрямку зберігається висока інтенсивність дій тактичної авіації РФ по позиціях Сил оборони:
"Авіація — це найголовніший козир, який у РФ нині є. Це те, що їм допомагає рухатися вперед. Все інше — зовсім би не було в них рухів. Тому для української армії — це проблема", — пояснює речник УДА.
Окрім того, застосовуючи флангові удари, війська РФ намагаються знайти слабкі місця в оборонних позиціях української армії, додає Братчук:
"Російські підрозділи маневрують, зараз в них відбувається в тому числі перегрупування, відповідно до тих ресурсів, які в них є. Намагаються діяти й за допомогою флангових ударів. Це в принципі і є російська тактика, яку ми вбачаємо на всіх напрямках і Оріхівський не є виключенням".
Російська армія атакувала Хрещенівку на Херсонщині: є загибла та поранена
Вдень 5 липня російські військові з артилерії обстріляли Хрещенівку Бериславського району Херсонської області.
Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, тяжкі поранення отримала місцева жителька 1989 року народження — вона померла у лікарні.
Також у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну травмовану. У 32-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, перелом ноги та поранення стегна. Наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.
Війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії та БпЛА. Поранені двоє чоловіків
Вдень 5 липня війська РФ вдарили по Нікопольщині. Внаслідок атаки поранені чоловіки 21 та 61 року. Обидва госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені сім приватних осель і багатоповерхівка. Зайнявся дачний будинок. Пожежу рятувальники загасили. Побиті й чотири господарські споруди.
Понівечені промислове підприємство, адмінбудівля, медзаклад, гараж і легковики. Зачепило газогін та лінію електропередач.
Україна, Молдова та Румунія співпрацюватимуть проти дезінформації РФ
Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії 5 липня підписали спільну заяву про солідарність і меморандум щодо протидії дезінформації. Також країни допоможуть енергетиці України.
Про це ішлося на спільній пресконференції глав МЗС у Кишиневі.
Спільні заяви для преси робили міністри Дмитро Кулеба, Молдови — Міхай Попшой та Румунії — Люмініца Одобеску.
Кулеба нагадав, що перша трилатеральна зустріч відбувалася у листопаді 2022 року в Одесі, а друга – у Бухаресті у 2023 році.
"Сьогодні ми досягли згоди щодо низки важливих рішень, які підвищать енергетичну стійкість України та регіону. Я подякував нашим румунським та молдовським колегам за роботу над рішеннями щодо надання Україні додаткового енергетичного обладнання", — сказав Микола Кулеба.
"Сьогодні ми підписали два важливі документи в рамках тристоронньої угоди, а саме — спільну заяву трьох міністрів закордонних справ, а також меморандум про взаєморозуміння між МЗС Молдови, МЗС Румунії та МЗС України про боротьбу з дезінформацією та іноземним втручанням", — сказав Попшой.
У спільній заяві зафіксовано, що всі три країни поділяють подібні погляди та побоювання щодо нинішньої безпекової ситуації. Вони виступають за спільне, демократичне, мирне і квітуче європейське майбутнє.
Україна, Молдова та Румунія спільними зусиллями боротимуться з російською дезінформацією та активізацією зусиль з дестабілізації Молдови та Румунії.
ДТЕК: графіки відключень 6 липня діятимуть цілий день
За розпорядженням НЕК "Укренерго" завтра, 6 липня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть застосовуватися впродовж всієї доби.
Про це написали в ДТЕК.
У Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години відключення можуть захоплювати зони, які в графіках позначені світло-сірим кольором.
Енергетики нагадують про те, як працюють три категорії відключень у графіках обленерго:
- темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;
- світло-сіра зона — відключення світла можливі;
- біла зона — світло гарантовано є.
НАТО оголосить про стандартизацію артбоєприпасів на саміті — Reuters
На саміті у Вашингтоні НАТО має намір взяти зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи держави-члени блоку збільшити виробництво зброї й повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, аби вони були сумісні на полі бою.
Про це пише агентство Reuters, посилаючись на неназваного посадовця Альянсу.
"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", — сказав співрозмовник журналістів, маючи на увазі артбоєприпаси калібром 155-мм, які перебувають у дефіциті по всьому світу.
У той час як НАТО запроваджує стандарти на набої для стрілецької зброї, наприклад штурмових гвинтівок, що дає змогу союзникам використовувати їх, з артилерійськими боєприпасами все не так просто.
Хоча існує стандарт НАТО для артбоєприпасів, його застосування є добровільним, і відсутність його дотримання роздрібнило ринок і ускладнило постачання.
Чотирнадцять країн-членів Альянсу залишили за собою право відхилятися від стандарту, що означає існування різних типів боєприпасів калібром 155-мм.
За словами збройових експертів, різні боєприпаси, як і раніше, можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні вказувати технічні характеристики снарядів під час їхнього завантаження в гармату, інакше вони можуть не влучити в цілі на 50 або 60 метрів.
"Світ, в якому існував би один стандартизований підхід НАТО, де кожен союзник виробляв те саме, був би набагато простішим світом для військових командувачів", — сказав представник Альянсу.
Водночас агентство зазначає, що НАТО може наштовхнутися на опозицію з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію та знизити ціни на ці озброєння.
У МЗС відреагували на зустріч Орбана і Путіна: "Жодних домовленостей про Україну без України"
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися.
Там акцентували, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".
"Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", — йдеться у повідомленні.
Водночас у МЗС зазначили, що Україна залишається "конструктивно налаштованою" на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту угорського прем'єра до Києва.
5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.
У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".
У Київській області за попередніми даними було запущено цивільний дельтаплан, який ідентифікували як розвідувальний дрон, пишуть моніторингові канали.
На Львівщині киянин вистрибнув з потяга, щоб нелегально перетнути кордон
Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону виявили неподалік кордону з Польщею 34-річного киянина. В чоловіка була зламана нога та розбита голова. Про це розповіли на Facebook-сторінці 7-го прикордонного Карпатського загону.
За інформацією прикордонників, чоловік лежав біля залізничної колії. Киянин зізнався, що він зістрибнув з потяга "Київ — Чоп", аби надалі нелегально перетнути кордон з Польщею.
Квиток чоловік придбав до Ужгорода, проте вистрибнув з потяга на Львівщині. Він розповів, що під час планування свого маршруту користувався порадами та вказівками, отриманими в одному з Telegram-каналів.
"Згідно з інструкціями, киянин взяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу. Втім, скористатися речами не встиг. До місця події викликали карету швидкої допомоги", — кажуть прикордонники.
Латвія передає ще 2500 дронів для України
Міністерство оборони Латвії в межах дронової коаліції передає Збройним силам України ще одну партію бойових безпілотників — 2500 одиниць. Про це йдеться в пресрелізі латвійського міністерства.
Сума цих 2500 дронів — 4 млн євро. БпЛА передаватимуть поетапно. Перша партія з 300 безпілотників буде доставлена найближчими днями.
Водночас міністр оборони Андріс Спрудс сказав, що в Латвії вкладають значні інвестиції у подальший розвиток та впровадження безпілотних технологій.
До кінця року Латвія продовжить закупівлю бойових безпілотників вітчизняного виробництва для України. Насамперед ідеться про FPV.
У Київській області працює ППО
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Київська область — можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Путін заявив, що обговорюватиме з Орбаном "мирне врегулювання" війни в Україні
Як передають російські ЗМІ, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, "у тому числі як голова Ради ЄС".
"Президент РФ розраховує обговорити з Орбаном, у тому числі двосторонні відносини. Путін запропонував Орбану обговорити ситуацію в Україні", – пишуть росЗМІ.
Заява Путіна пролунала попри те, що раніше в офісі високого представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки заявили, що Орбан не уповноважений представляти позицію блоку під час зустрічі з очільником Кремля.
"Путін заявив, що ознайомить Орбана з деталями пропозицій Москви щодо мирного врегулювання в Україні", – пишуть росЗМІ.
"Укренерго" змінює графіки відключень з 9 липня
"З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні", – йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
У компанії пояснили, що це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області, що дає можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми.
У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: м. Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
Румунія, Болгарія та Туреччина почали операцію з розмінування Чорного моря
Румунія, Болгарія та Туреччина розпочали міжнародну операцію з розмінування Чорного моря. Підготовка йшла щонайменше з жовтня 2023 року. До завдань залучать кораблі розмінування, гелікоптери та безпілотники.
Що це означає для України, скільки мін в Чорному морі зараз і що потрібно аби їх знешкодити — на ці питання Суспільному відповіли речник ВМС України Дмитро Плетенчук та ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.
До України прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини
Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х.
"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", –написав дипломат.
В Угорщині підтвердили, що Орбан прибув до Москви на перемовини з Путіним
Про це заявив керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана державній угорській інформаційній агенції MTI.
Також він підтвердив, що Орбан зустрінеться з Путіним.
У передвиборчому маніфесті Лейбористська партія згадує російське вторгнення в Україну
"Світ стає все більш нестабільним, в Європі вперше за останнє покоління вибухнула велика війна, також зростають загрози дотриманню певного рівня життя працюючих громадян. Нинішній "вік нестабільності" вимагає від уряду активних дій, а не бездіяльності... Необхідно приділяти більше уваги довгостроковій стратегії, а не короткостроковим відволікаючим факторам, які можуть оживити Вестмінстер. Тому що, хай то буде падіння курсу фунта стерлінгів через зниження податків для 1% найбагатших; погіршення стану державних служб через плутанину в банках; або нездатність інвестувати в екологічно чисту британську енергетику, через яку ми виявилися беззахисними, коли Путін вторгся в Україну, — багато з того, через що пройшла Британія за останні 14 років це пояснюється нездатністю консерваторів дивитися в обличчя майбутньому", – вказано в маніфесті лейбористів.
РосЗМІ повідомили, що літак у якому можливо перебуває Орбан здійснив посадку у "Внуково"
"Літак з Угорщини приземлився у "Внуково" на тлі повідомлень у ЗМІ про можливий візит прем'єра Угорщини Орбана до РФ", – пишуть російські Telegram канали.
"Виключно в рамках двосторонніх відносин". У ЄС прокоментували візит Орбана до Москви
Візит прем'єр-міністра Віктора Орбана в Москву проходить виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією", – йдеться у заяві офісу високого представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки.
"Угорщина зараз є державою — членом ЄС, що головує у Раді по черзі до 31 грудня 2024 року. Це не тягне за собою будь-якого зовнішнього представництва союзу, яке є обов'язком голови Європейської ради на рівні глави держави або уряду і високого представника Союзу у закордонних справах і політиці безпеки на рівні міністрів. Прем'єр-міністр Орбан не отримував від Ради ЄС жодного мандата на відвідування Москви", – йдеться в заяві.
"Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини жодним чином не представляє ЄС. Крім того, варто нагадати, що Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення президенту Путіну і видав ордер на його арешт за його роль у примусовій депортації дітей з України в Росію".
Україна очікує на "незворотну" пропозицію щодо можливого членства в НАТО під час саміту у Вашингтоні
Про це виданню Politico заявила посолка України в Альянсі Наталя Галібаренко.
"Ми хотіли б бачити, як (союзники) фіксують незворотний шлях України до членства в НАТО, — сказала Галібаренко. – Ми не просимо чогось екстраординарного".
Галібаренко вкотре наголосила, що Київ не прагне негайного вступу до НАТО, визнавши, що проблематично прийняти країну, яка воює з Росією, яка не контролює всю свою територію. Однак, очікуючи на повноправне членство, Україна хоче додаткових зобов’язань у сфері протиповітряної оборони та безпеки з обох боків Атлантики.
Орбан заявив, що він не уповноважений вести переговори між Україною і Росією
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що той факт, що Угорщина зараз головує в ЕС, не дає йому повноважень вести переговори між Україною та РФ від імені блоку.
"Мені не потрібен мандат, оскільки я нічого не уявляю, – заявив Орбан, не уточнивши, чи відправиться він до Москви пізніше того ж дня. – Все, що я роблю, — це відвідую місця, де йде війна або загроза війни, яка загрожує Європейському Союзу та Угорщині або має негативні наслідки для них, і ставлю питання".
Раніше радіо "Свобода" з посиланням на джерела в угорському уряді повідомило, що Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва планує здійснити візит до Москви.
Після повідомлень, що з'явилися в четвер у ЗМІ, про візит Орбана до Москви, Шарль Мішель, голова ради лідерів ЄС, заявив у соціальних мережах, що "головування в ЄС по черзі не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС".
Чи можливо збити КАБи на льоту: пояснення військового
Що необхідно для збиття керованих авіаційних бомб, наскільки ефективними є системи Patriot під час полювання на російські літаки та чому нині неможливо убезпечити Харків від ударів КАБами — пояснює заступник начальника штабу Харківської зенітної ракетної бригади Олександр.
"Для того, щоб їх збивати, безпосередньо зенітно-ракетний комплекс треба заводити в зону прольоту літаків, у зону дії КАБів. Тобто як працює зенітно-ракетний комплекс? Для того, щоб йому виявити й знищити ціль, він повинен вийти на випромінення, тобто радар повинен захопити ту ціль.
Робочий час кожного зразка техніки різний, залежить від дальності цілі, її характеристик, курсового параметра, висоти, швидкості й таке подібне. Тобто робочий час дивізіону може становити від 45 секунд до півтори хвилини.
Залежно від того, як далеко ця ціль летить, дивізіон виходить на випромінення ситуативно. На кожному літаку, який здійснює бомбометання або запуски крилатих ракет, є апаратура, яка сигналізує йому про те, що на нього наводяться зенітно-ракетні війська".
Щоб завдати удару КАБами, формується ударна група — тобто один-два літаки, які несуть ці ракети, і один літак-прикриття, який несе на собі протирадіолокаційні ракети.
"Дальність пуску цих ракет більша, ніж у КАБів. Тобто в КАБів, які вони зараз пускають, від точки пуску до точки прильоту відстань становить від 70 до 90 кілометрів. Дальність пуску радіолокаційних ракет — 100, 120, 150 кілометрів, і швидкість цих ракет набагато більша, ніж КАБів", – зазначив заступник начальника штабу Харківської зенітної ракетної бригади.
YouTube видалив акаунти російських артистів, які підтримують війну
Відеосервіс YouTube заблокував сторінки підсанкційних російських виконавців — усі вони відкрито підтримують російське вторгнення до України. Про це розповідає російська служба "Радіо Свобода".
Зокрема, з відеосервісу зникли канали Ярослава Дронова (Shaman), Григорія Лепса, Поліни Гагаріної, Олега Газманова і Юлії Чичеріної.
Усі вони неодноразово брали участь у концертах на тимчасово окупованих територіях та на державних пропагандистських заходах.
Окрім цього, платформа обмежила доступ до акаунту актора В'ячеслава Манучарова, який постійно виправдовує агресію Росії, а його публічні заяви щодо України відповідають риториці російських офіційних пропагандистів.
Причиною блокувань стали санкції з 14-го пакету, який передбачає заборону отримувати фінансування з Росії, реєстрації інтелектуальної власності від російських громадян, а також продавати культурні цінності, якщо є підозра, що вони незаконно викрадені в Україні.
Генсек НАТО сподівається, що Україна приєднається до НАТО протягом десяти років
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, щоб Україна приєдналася до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.
"Я дуже сподіваюся, що Україна буде союзником", – заявив він в інтерв'ю агенції dpa у відповідь на запитання про можливе розширення альянсу в найближчі десять років.
Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав надати ще більше військової допомоги країні, яку атакувала Росія:"Чим сильніша наша підтримка, тим швидше ця війна може закінчитися. Чим більше ми зобов'язуємося довгостроково, тим швидше війна може закінчитися".
Готували масовий ракетно-дроновий удар по Одесі: СБУ затримала жінок з групи ФСБ
Працівники СБУ затримали трьох жінок, які, за даними слідства, працювали на ФСБ РФ та коригували ракетні удари по Одесі, повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.
За даними СБУ, троє жінок від 19 до 23 років працювали у місцевій кав'ярні та передавали інформацію російським спецслужбам щодо військової інфраструктури в місті.
"Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення «потрібного» об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості. Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники", — повідомили у відомстві.
У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху, повідомили Суспільному місцеві жителі.
Після 15:00 "Укренерго" застосовуватиме три черги погодинних відключень
"Сьогодні, 5 липня, обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, в інші години доби - 3 черги. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні", – йдеться у повідомленні "Укренерго".
На ранок залишаються знеструмленими 484 населених пункти. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій області. Через негоду: знеструмлювались споживачі у Дніпропетровський, Кіровоградській, Київській областях.
З технічних причин та бойові дії: залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій, Сумській, Херсонській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.
Ракетний удар по Одеському району: який стан сімох поранених людей
Семеро людей, які травмувалися після ракетного удару по Одеському району 4 липня, продовжують перебувати у лікарнях.
Про це зранку 5 липня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Двоє з них у стані середньої важкості, четверо у важкому стані та одна жінка у вкрай важкому. Медики надають всю необхідну допомогу.
4 липня внаслідок ракетної атаки пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Одна людина загинула.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування російської атаки по припортовій інфраструктурі Одещини за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Тіло командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського повернули з поля бою — дружина
Тіло командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського, який загинув на Харківському напрямку, біля Вовчанська, вдалося повернути з поля бою.
Про це розповіла дружина Коханівського Катерина.
Російська армія атакувала Одещину дронами: які наслідки
Вночі з 4 на 5 липня російська армія випустила по Одещині БПЛА, пошкоджена дорога.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Інформації про поранених не надходило. Загалом над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною та Дніпропетровщиною збили 17 дронів-камікадзе, повідомили у Силах оборони півдня України.
Вони маневрували по областях протягом п’яти годин.
Яка ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Харківському напрямку військо РФ продовжувало наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 липня.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.
На Лиманському напрямку українські війська відбили 14 атак окупантів РФ в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб росіян прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.
На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.
На Покровському напрямку українські захисники відбили 38 штурмів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де окупанти РФ, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Времівському напрямку військо РФ здійснило сім штурмів українських позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області.
На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного.
На Придніпровському напрямку окупанти РФ і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 155 бойових зіткнень
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетних удар із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяло 111 КАБів), здійснило понад 4000 обстрілів, 115 з них — із реактивних систем залпового вогню.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 липня.
Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області; Дробишеве, Лиман, Григорівка, Сіверськ, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Свиридонівка, Іванівка, Вовче, Уманське, Красногорівка, Петрівка, Селидове, Іллінка та Вишневе Донецької області; Дар’ївка, Тягинка, Одрадокам’янка Херсонської області.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.
За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі російського війська, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів РФ.
“Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив десять танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобіля та п’ять одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.
Представництво президента в АРК зафіксувало 847 випадків надходження матеріалів до "суду" за "дискредитацію армії Росії"
Станом на початок липня, Представництво президента України в АР Крим зафіксувало 847 випадків надходження матеріалів складених за "дискредитацію ЗС РФ" до окупаційних судів на півострові. Їхня кількість збільшилась на 45 випадків з квітня цього року — тоді фіксували 802 випадки.
Про це повідомило Представництво на своїй сторінці у Facebook 4 липня.
З цих 847 випадків, у 755 — окупанти винесли постанову щодо штрафу чи приєднали до справи за іншою статтею та винесли сукупне рішення. Наразі триває розгляд ще 10 справ.
"За ознакою статі, 309 (41%) постанов винесено щодо жінок, та 446 (59%) — щодо чоловіків. Загалом сукупний розмір застосованих штрафів вже складає щонайменше 23,7 млн російських рублів", — йдеться у повідомленні.
FPV-дрони, ствольна артилерія, міномети: росіяни атакували вісім сіл в прикордонні Чернігівщини
Армія РФ упродовж доби 4 липня зі ствольної артилерії, мінометів та FPV-дронів атакувала Сновську, Новгород-Сіверську та Семенівську громади на прикордонні Чернігівщини. Прикордонники зафіксували 30 вибухів.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Новгород-Сіверська громада
- у напрямку села Грем’яч — два приходи — FPV-дрон.
Семенівська громада
- у напрямку села Блешня — два приходи — ствольна артилерія;
- у напрямку села Карповичі — три приходи — FPV-дрон;
- у напрямку села Леонівка — два приходи — міномет калібру 120 мм;
- у напрямку села Прогрес — чотири приходи — FPV-дрон.
Сновська громада
- у напрямку села Клюси — сім приходів — міномет калібру 120 мм;
- у напрямку села Єліне — вісім приходів — міномет калібру 120 мм;
- у напрямку села Хрінівка — два приходи — ствольна артилерія.
33 вибухи: армійці РФ обстріляли Сумщину дронами, мінометами та мінами
Вночі та зранку 5 липня армійці РФ здійснили 9 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Есманьська громади.
Про це інформують в ОВА.
По Есманьській громаді здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи), обстріл з мінометів (23 вибухів).
Білопільська громада — зафіксовано удари з мінометів (3 вибухи) та скидання вибухівок з безпілотників (5 вибухів).
На територію Краснопільської громади армія РФ скинула 6 мін.
4 липня військові РФ здійснили 23 обстріли області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.
Військові РФ за добу обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини
Російські війська упродовж доби обстріляли житлові квартали 18 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 5 липня повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, військові РФ атакували Осокорівку, Михайлівку, Максима Горького, Дніпровське, Антонівку, Одрадокам'янку, Шевченківку, Берислав, Янтарне, Вірівку, Станіслав, Гаврилівку, Кізомис, Микільське, Львове, Тягинку, Дар'ївку та Херсон.
Внаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, медичний заклад, газопровід, господарські споруди та приватний автомобіль. Троє людей отримали поранення.
У Чорному та Азовському морях відсутні ракетоносії 5 липня
Станом на ранок 5 липня, Росія не виводила на бойове чергування у Чорне море свої кораблі. Водночас в Азовському морі перебуває три російських військових судна, але носіїв крилатих ракет "Калібр" немає.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗС України у Telegram.
У Середземному морі залишаються два кораблі РФ — носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря вісім кораблів, три з них рухались із протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою чотири судна, з яких одне продовжило рух у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС ЗСУ.
Протягом доби армія РФ атакувала Миколаївщину безпілотниками трьох видів
Протягом 4 липня та у ніч на 5-те російська армія запустила по громадах Миколаївщини дрони-камікадзе типу FPV, "шахеди" та БпЛА типу "Ланцет".
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
У ніч на 5 липня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
А четвертого липня армія РФ спрямувала на Очаківську та Куцурубську громади дрони-камікадзе типу FPV. Ніхто не травмувався.
Цього ж дня о 16:20 російські військові атакували ударним БпЛА типу "Ланцет" село Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено приватний будинок. Загиблих немає, повідомили в ОВА.
Збиті "шахеди", атака на Нікополь, зросла кількість загиблих внаслідок удару. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині
У ніч на 5 липня та зранку війська РФ атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус. Загиблих і поранених немає.
Вночі над областю військові з ПвК "Схід" збили три "шахеди".
Також посадовець повідомив, що у лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі 3 липня. Їй було 72 роки. Кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до восьми.
Упродовж доби армія РФ завдала 272 удари по десяти населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 4 липня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 5 липня, повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 272 удари по містах та селах Запорізької області:
- шість разів застосувала РСЗВ по Роботиному, Новоандріївці та Левадному;
- 133 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 133 рази із артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Мирного, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського, Лобкового та Плавнів.
"Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"
У ніч проти 5 липня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях збили всі 32 "шахеди", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.
На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 5 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 548 580 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1110 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8142 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15611 (+11) од,
- артилерійських систем — 14831 (+54) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 878 (+0) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11751 (+57),
- крилаті ракети — 2342 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19977 (+54) од,
- спеціальна техніка — 2473 (+5).
Дані уточнюються.
На Київщині Макарівська громада вночі була атакована російськими дронами
На Київщині Макарівська громада вночі була атакована російськими дронами.
Про це повідомив голова громади Вадим Токар.
Як наслідок — пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. Загиблих і постраждалих немає.
У Києві оголосили війдбій повітряної тривоги
У столиці відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.
На підступах до Києва та в області працює ППО
На підступах до Києва та в області працює ППО, повідомили в КМВА.
У Києві оголосили повітряну тривогу
У столиці — повітряна тривога, повідомили в КМВА.
У Київській області працюють сили ППО
У Київській області сили ППО працюють по російських дронах, повідомили КОВА.
На фронті відбулося 130 бойових зіткнень — Генштаб
Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 КАБів, також задіяли 473 дрони-камікадзе. Разом з тим, армія РФ здійснила понад 2800 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 33. Російські загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої, Євгенівки та Яснобродівки. Українськими воїнами відбито 23 атаки, 10 бойових зіткнень ще продовжуються.