4 липня — 861 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Українські війська відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру.
- Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, заявив речник президента Сергій Никифоров.
- США оголосили військову допомогу для України на понад $2,2 млрд.
- Офіс омбудсмена України виявив, що посадовці київських соціальних центрів у березні 2022 року відправили своїх родичів супроводжувати дітей-сиріт за кордон, аби ті уникли мобілізації
- У Харкові зруйновано два приватних будинки внаслідок російської атаки. З-під завалів врятували дитину.
Литва закликає YouTube видалити акаунти Газманова, "Любе", Лепса та інших підсанкційних артистів із РФ
Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google і YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти російських артистів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.
Про це повідомляє LRT.
Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.
Раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.
Литовський закон передбачає, що LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.
Європейська комісія і медіарегулятори ЄС були поінформовані про ситуацію.
Сім громад були під влучаннями з боку РФ
4 липня військові РФ здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.
Про це повідомили в ОВА.
Білопільська громада: військові РФ били з мінометів (5 вибухів) та дронами (2 вибухи).
Краснопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (14 вибухів), скидання з безпілотника вибухового пристрою (3 вибухи), атака безпілотником "Ланцет" (1 вибух).
Шалигинська громада: 4 міни скинули армійці РФ на територію громади.
Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (6 вибухів), "градів" (10 вибухів), артилерії (2 вибухи) та скидання вибухових пристроїв типу ВОГ (2 вибухи).
Хотінська громада: зафіксовано влучання з мінометів (4 вибухи).
Юнаківська громада: був удар FPV дроном (1 вибух).
Есманьська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
На саміті НАТО Україна підпише нову "сильну" безпекову угоду — Зеленський
Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, а також мають бути рішення щодо посилення української ППО.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що провів сьогодні тривалу нараду щодо саміту НАТО.
"Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО", — сказав президент.
Зеленський також заявив, що готова до підписання нова безпекова угода.
"Також підготовлена і нова безпекова угода для України – сильна угода, яка дійсно підтримає. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне", — сказав він.
ГУР атакувало Тамбовський пороховий завод у російському місті Котовськ — джерело
ГУР МОУ 4 липня провели операцію, в результаті якої було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Як повідомило Суспільному джерело в українській розвідці, атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати наразі уточнюються.
Армія РФ атакувала Одещину балістичною ракетою: є загиблий та поранені
Ввечері, 5 липня, армія РФ атакувала балістичною ракетою цивільну портову інфраструктуру на Одещині. Внаслідок удару одна людина загинула, ще семеро поранені. Про це 5 липня повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що російські військові завдавали удару по Одеському району. Через атаку також пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.
У Повітряних силах уточнили, що внаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідували.
НАБУ і САП викрили схему — $1,7 млн за "своїх" людей у керівництві митниці
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) запобігли хабарям на 1,7 млн доларів. Гроші мали дати за те, щоби в Державній митній службі призначили "своїх" людей.
Про таке написали пресслужби НАБУ і САП.
За даними слідства, за посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 мільйон доларів, а за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці — $500 тисяч і $200 тисяч відповідно.
"Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів", — додають розслідувачі.
Двом фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Ініціатора схеми затримали на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Жоден "Кинджал" не досяг Києва після отримання Україною американських ЗРК Patriot — полковник Повітряних сил ЗСУ
Американські зенітно-ракетні комплекси "Patriot" успішно захищають Київ від російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Загалом з травня 2023 року РФ запустила по столиці понад 20 ракет цього типу. Усі вони були перехоплені.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив командир 96-ої зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко.
За його словами, понад 20 "Кинджалів", які були запущені по столиці України з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс "Patriot" заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені.
"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Для нас це в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль", — додав полковник.
За його словами, важливі державні об'єкти на Київщині періодично стають цілями для російських військ.
"Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів", — запевнив командир бригади.
Він додав, що Сили оборони мають озброєння і для протидії російським керованим бомбам, але його не достатньо. Найефективніша боротьба з КАБами, за словами Сергія Яременка, це знищення носія керованої авіаційної бомби.
"Не буде носія — не буде керованої авіаційної бомби. Ми маємо озброєння, яке здатне це робити, але його досить мало. Нам треба озброєння, нам треба для цього зенітні керовані ракети", — зазначив він.
На Чернігівщині росіяни частіше застосовують розвідувальні дрони, FPV-дрони, зменшилася кількість ДРГ — Чаус
Починаючи з квітня 2024 року на Чернігівщині війська РФ почали частіше застосовувати розвідувальні дрони. Також стали більше використовувати FPV-дрони.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Росіяни частіше застосовують розвідувальні дрони. Зазвичай, це прикордоння Чернігівщини, але інколи вони залітають і трошки південніше. Наші військові розуміють зони розвідки, аналізують такі дії щодо подальших атак з боку ворога. В цьому році застосування ворогом FPV-дронів збільшилася в рази. Бувають випадки, коли ворог вражає і населення, і цивільну інфраструктуру. Останній випадок застосування був по машині, яка перевозила хліб", — сказав Чаус.
У 2024 році, у порівнянні з попереднім роком, зменшилася кількість ДРГ на Чернігівщині. Проте спроби їх проникнення фіксують.
"Інтенсивність ДРГ у порівнянні з 2023 роком на сьогодні значно нижча, але вони намагаються постійно зайти на територію області й влаштувати засідку для ураження. Наші військові навчилися протидіяти та вираховувати зони заходу таких ДРГ і, зазвичай, такі спроби закінчуються боєм, або просто невдачею, і ДРГ відходить".
Щодо вогневих груп, каже Чаус, наразі проводиться робота з донорами, з громадами, щоб забезпечити їх транспортом та засобами моніторингу.
"На сьогодні ми сформували достатню кількість вогневих груп, які борються з "Шахедами". Але вогневих груп ніколи не буває достатньо, бо росіяни збільшують кількість безпілотників".
РФ атакувала Новогродівку дронами та "Ураганами": дев'ятеро людей поранені, серед них — діти
Дев'ятеро людей поранені внаслідок обстрілу Новогродівки 4 липня, повідомив у Telegram очільник ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні ввечері росіяни двічі ударили по місту: спершу поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з Ураганів", — йдеться у повідомленні.
Серед поранених — 4 дитини, постраждалих доправили до лікарні, додав він.
За даними Філашкіна, пошкоджені три багатоповерхівки, дві адмінбудівлі і кав'ярня.
РФ залишиться найбільшою загрозою для Європи у майбутньому — Бербок
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала продовжити підтримку України, адже у найближчому майбутньому Росія залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.
Про це вона заявила під час бюджетних переговорів у Бундестазі, повідомляє Der Standart.
"Росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки та свободи в Європі в осяжному майбутньому", — сказала Бербок.
Вона наголосила, що Захід має вжити заходів для захисту свободи та демократії.
"Вже виїхав до Великої Британії". Залужний незабаром розпочне свою дипмісію — джерела
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла. Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела. 9 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.
У селі під Харковом внаслідок авіаудару загинула жінка
4 липня російська армія вдарила КАБом по Руській Лозовій Дергачівської громади. 67-річна жінка загинула, 74-річний чоловік зазнав поранень.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Як розказав Суспільному речник Дергачівської МВА Олександр Кулік, російський КАБ поцілив в район приватної забудови, зруйновано декілька будинків, пошкоджені лінії електропередач.
Кулік додав, що загибла у Руській Лозовій була на городі, коли РФ завдала удару. Жінка дістала уламкове поранення у голову, що було несумісним з життям. Влучання було на город одного з домоволодінь, пошкоджені три будинки.
Зеленський про припинення вогню: "Який буде наступний крок, якщо Путін зірве цю домовленість"
Глава держави Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню між Україною та Росією можливе лише на "зрозумілому" міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють.
Про це президент розповів в інтерв'ю Bloomberg.
"Поясню з приводу припинення вогню: у нас були сотні зустрічей ще з часів мінських угод багато років тому. Сторони домовлялися про припинення вогню між Україною та Росією, і РФ все це постійно зривала і вбивала наших людей. Тому (це можливо – ред.) тільки якщо це відбудеться на зрозумілому міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють", – сказав він.
Зеленський підкреслив, що стосовно припинення вогню потрібен дуже чіткий план, адже РФ у цей час може накопичувати нові сили на окупованих територіях.
"Ми повинні розуміти, що Росія не буде використовувати припинення вогню, щоб накопичувати техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми їх не будемо зупиняти ударами. Вони зможуть зосередити сильний кулак, після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили припинення вогню і знову почати вторгнення", – пояснив президент.
Зеленський підкреслив, що дуже просто домовитися про припинення вогню, однак дуже складно його втримати. Крім цього, за його словами, важливо знайти відповіді, що буде після цього.
"Питання багатьом, хто говорить про припинення вогню. І це нормально, що люди про це говорять. Та далі слідує моє питання: окей, який другий крок? Який третій крок? Який крок, коли Путін зірве ці домовленості? Після припинення вогню через місяць Путін виведе війська? Хто гарантуватиме, що він виведе війська з наших окупованих територій? І далі тиша, бо відповідей — немає", – сказав він.
На запитання, хто з країн може виступити третьою стороною у можливих мирних перемовинах між Росією та Україною, Зеленський відповів, що це — США та Китай.
"Я знаю, що у них між собою є дуже великі питання. Але якщо ми хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо для України та світу, їм доведеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна. В іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України", – резюмував глава держави.
Росіяни продовжують красти й вивозити українські копалини – британська розвідка
РФ продовжує видобуток корисних копалин на південь від Дніпрорудного, що на Запоріжжі та вивозить залізну руду залізницею. Потяги прямують через Крим Керченським мостом до Росії. Саме тому російська влада прагне покращити транспортні мережі на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.
У відомстві зазначають, що українські урядові джерела вже давно наголошують на крадіжці Росією української сировини з окупованих територій.
"В Україні є поклади залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота і літію – ресурсів, які майже напевно є жаданими для Росії, але також є потенційними цілями, оскільки РФ прагне зруйнувати економіку України, перекриваючи доступ і руйнуючи інфраструктуру", – припускають у британській розвідці.
Також там нагадали, що один з російських окупаційних посадовців у Запорізькій області раніше заявляв, що триваюча модернізація та будівництво автомобільних і залізничних транспортних сполучень із Росією покращить лінії сполучень не лише для військової логістики, але й для "експорту" зерна та корисних копалин.
Зеленський заявив, що США та Китай можуть виступити третьою стороною у перемовинах між Росією та Україною
Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю Bloomberg TV у відповідь на запитання, хто з країн може виступити третьою стороною у можливих мирних перемовинах між Росією та Україною.
Зеленський відповів: США та Китай.
"Я знаю, що у них між собою є дуже великі питання. Але якщо ми хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо для України та світу, їм доведеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна. В іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України", – зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що стосовно припинення вогню потрібен дуже чіткий план.
"Ми повинні розуміти, що Росія не буде використовувати припинення вогню, щоб накопичувати техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми їх не будемо зупиняти ударами. Вони зможуть зосередити сильний кулак, після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили припинення вогню і почати знову вторгнення".
Евакуація з Торецька: рятувальники вивезли ще 16 людей
Минулої доби рятувальники Донеччини евакуювали ще 16 людей з прифронтового Торецька. Про це розповіли у Facebook ДСНС у Донецькій області.
Евакуаційна група "Фенікс" 3 липня вивезла з Торецька 16 жителів міста, з них — три особи з обмеженими фізичними можливостями та одна маломобільна особа.
"Донецька область спустошена війною, а життя у прифронтових містах стало нестерпним. Зараз під постійним прицілом окупантів опинилося місто Торецьк та прилеглі населені пункти", — написали на сторінці рятувальників.
14 бригад ЗСУ наразі недоукомплектовані зброєю — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наразі є 14 бригад, які недоукомплектовані озброєнням, оскільки воно досі не надійшло від західних партнерів.
Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, відповідаючи на запитання журналістки щодо того, коли закінчиться "патова ситуація" на фронті.
Зеленський заперечив патову ситуацію на полі бою, назвавши її "проблемною" й підкреслив, що подібні ситуації можна вирішити за наявності бажання та відповідних "інструментів".
"У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети (військової допомоги — ред.) повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – сказав президент.
Міноборони розпочало реєстрацію на сьомий забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України"
Черговий забіг в пам'ять про загиблих захисників відбудеться у суботу 31 серпня. Кожен учасник матиме змогу пробігти дистанцію 2 км, 5 км або 10 км з ім'ям героя, який загинув у боротьбі за територіальну цілісність України.
"Основною метою забігу є вшанування пам'яті наших Героїв та повага до української нації. Кожен має право пробігти з ім'ям Героя, вшанувати його пам'ять та віддати честь", – заявив на пресконференції, присвяченій старту реєстрації, засновник забігу і ветеран російсько-української війни Олег Дурмасенко.
Перший забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" відбувся у 2018 році. У 2021 році захід пройшов на Майдані Незалежності та Хрещатиком, залучивши майже тисячу учасників. У 2022 році захід отримав міжнародну підтримку, а кількість учасників перевищила 7 тисяч. У 2023 році на забіг зареєструвалося 6341 учасник, з них пів тисячі – за кордоном.
Понад 450 тисяч музейних предметів евакуйовано через війну. Ще 35 тисяч — у розшуку
Станом на 4 липня 2024 року з українських музеїв через війну евакуйовано 453 541 експонат. Ще приблизно 35 тисяч зараз перебувають у розшуку.
Про це повідомила заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анастасія Бондар, передає Interfax-Україна.
Анастасія Бондар розповіла, що на 2014 рік в Україні було 12 млн музейних об'єктів, які належали до державної частини музейного фонду. З них 1,7 млн зараз перебувають на тимчасово окупованій території.
Заступниця міністра додала, що в окупації залишаються 90 музеїв і музейних сховищ.
Держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro
Як повідомляє міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд ухвалив відповідну постанову.
"У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", – зазначив міністр.
У лютому уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.
"Київстар" збільшить парк генераторів для посилення мережі зв`язку під час блекаутів
Про це йдеться в релізі компанії.
"Від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв`язку 115 000 літієвих акумуляторів, які використовуються у якості резервного джерела живлення під час відключень електроенергії. Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше. Найближчим часом буде закуплено ще 61 766 літієвих акумуляторів", – повідомили у мобільного оператора.
"Київстар" під час відключень електроенергії використовує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності. Усі охочі можуть приєднатись до проєкту "Єднаймося заради перемоги" через аплікаційну форму на сайті оператора.
Наразі 2322 генераторів підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі "Київстар" у випадках знеструмлення.
Чоловік, який вилаявся на лікаря-ветерана ЗСУ в Одесі, більше не працює радником віцепрем’єрки Стефанішиної
Вадим Шевеленко, який під час відвідування ветеринарної клініки образив лікаря-ветерана ЗСУ Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки Стефанішиної. На даній посаді він більше не працює.
Про це Суспільному повідомили в Офісі віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
"Офіс Віцепрем’єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про ситуацію в одеській ветклініці
Подія сталась 4 липня, коли Вадим Шевеленко прийшов до ветеринарної клініки зі своїм собакою. На відео, яке оприлюднив лікар-ветеран Олексій Притула, видно, що чоловік вилаявся на ветеринара після того, як той повернувся в кріслі й показав свої протези.
Пізніше в мережі з'явилось відео розмови Вадима Шевеленка з Олексієм Притулою. Перший попросив вибачення за свою поведінку та зазначив, що йому здалось, ніби ветлікар "якось не так розмовляє". Протезів, за його словами, він не помітив.
Щодо Вадима Шевеленка склали протокол про адміністративне правопорушення, повідомили у поліції.
Путін та Сі Цзіньпінь розширили Шанхайську організацію співробітництва як противагу Заходу
Про це передає Reuters.
Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін розширили Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), клуб, заснований у 2001 році Росією, Китаєм і країнами Центральної Азії, включивши Індію, Іран і Пакистан як противагу Заходу.
Сі Цзіньпін закликав членів клубу регіональної безпеки протистояти зовнішньому втручанню.
"Перед обличчям реальних ризиків маленьких дворів із високими парканами ми повинні захистити право на розвиток", — цитує Сі Цзіньпіна китайське державне телебачення CCTV на зустрічі в столиці Казахстану Астані.
Блок повинен вирішити "внутрішні розбіжності" миром, шукати точки дотику та вирішити труднощі співпраці, додав Сі.
Сі та Путін вважають, що ера після холодної війни, де домінували США, руйнується. Російський лідер заявив, що ШОС "відіграє важливу роль у створенні нового, більш справедливого світового порядку".
До Києва прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі
Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі.
Робочий візит до Києва Веслав Кукула розпочав з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.
"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – йдеться у повідомленні польського Генштабу.
У Зеленського спростували заяву Карлсона про інтерв'ю з українським президентом
"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", – заявив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.
Виїзд чиновників з дітьми за кордон: у КМДА заявили, що інформація омбудсмана "ґрунтується на припущеннях"
Інформація, опублікована уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами. Про це повідомляє Служба у справах дітей та сім’ї КМДА.
У Службі заявили, що "24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, коли більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей, зокрема які були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава".
"На превеликий жаль, ні в лютому, ні на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей! Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт! На початку повномасштабного вторгнення за допомогою Служби у справах дітей та сім’ї, за підтримки місцевої влади, евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 68 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", – прокоментували в Службі у справах дітей та сім’ї.
РФ обстріляла село на Куп'янщині: поранені троє людей
4 липня близько 05:10 росіяни обстріляли село Глушківку Харківської області. Поранень дістали двоє жінок та чоловік. Про це повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
За даними ДСНС Харківщини, внаслідок влучання у селі зруйновані шість приватних будинків, дві господарчі споруди, пошкоджені вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. У чотирьох зруйнованих будинках зайнялися пожежі на загальній площі понад 220 кв. м.
Виїхали із дітьми-сиротами для уникнення мобілізації: правоохоронці розпочали розслідування після заяви Лубінця
Правоохоронці розпочали розслідування за заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів київського керівництва Служби у справах дітей на початку вторгнення РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Напередодні уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.
Правоохоронці перевірять цю інформацію, а також те, що жоден із супроводжуючих не повернувся до України.
Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає ув'язнення від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.
Донька звільненої з російського полону Олени Пех опублікувала перше фото з матір'ю
"Мама жива і на волі — це найбільше щастя! Довгих 6 років розлуки і страху закінчилися. Це була довга та виснажлива боротьба з обох боків. Те, через що ми пройшли удвох – страшно описати: сльози, розчарування, злість, безсилля, безнадійність. Коли боротьба триває роки, настає період психологічного глухого кута і безвиході, здається, що все марно. Зрештою, ми тримаємо в обіймах один одного!", – написала Ізабелла Пех.
53-річна Олена Пех була звільнена 28 червня 2024 року з російського полону через майже шість років. Мистецтвознавиця та наукова співробітниця Горлівського художнього музею Олена Пех була у полоні російських окупантів з серпня 2018 року. У березні 2020 року Олену Пех окупанти провели фейковий суд і призначили 13 років позбавлення волі. Жінка була у колонії № 127 в окупованому Сніжному на Донеччині.
Для покриття дефіциту Україна залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини. Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.
На Чернігівщині внаслідок удару "шахеда" по одному з енергетичних об’єктів знеструмлювалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Одночасно залишилися без електропостачання майже 6 тисяч абонентів.
У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено.
У Донецькій області через бойові дії на підстанції обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмились побутові споживачі та власні потреби високовольтної підстанції.
У Донецькій області знеструмлювалась шахта. Під землею перебували 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено.
Українські війська відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру
"Йдеться про мікрорайон "Канал". Утримувати його було недоцільно, а позиції українських захисників там було зруйновано", — заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців — взяти місто Часів Яр і повісити своє триколорне ганчір’я", — додав Волошин.
Загін ВМС України евакуював з окупованої території 29-річного морпіха
Про це повідомляє пресслужба ВМС.
"Загін спеціальної розвідки ВМС ЗС України "Янголи" провів багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України морського піхотинця. Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора року. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими", – йдеться в повідомленні.
З перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.
Представники окупованої ЗАЕС повідомили МАГАТЕ про атаку безпілотників по електропідстанції в Енергодарі
Представники тимчасово окупованої ЗАЕС повідомили експертам МАГАТЕ про атаку безпілотників на розподільчу електропідстанцію "Радуга"в Енергодарі.
Внаслідок атаки, за словами представників ЗАЕС, постраждали восьмеро працівників електропідстанції, одному з яких знадобилася медична допомога.
У пресрелізі агенції зазначається, що підстанція "Радуга" наразі не працює, але місто Енергодар і прилегла промислова зона все ще отримують електроенергією.
До медзакладів Дніпра звернулись 22 людини, які отримали травми внаслідок атаки 3 липня
Станом на 08:00 до медзакладів Дніпра звернулись 22 людини, які отримали травми внаслідок атаки 3 липня. З них 8 пацієнтів лікуються стаціонарно, 14 — амбулаторно, повідомили департаменті охорони здоров'я населення Дніпровської міськради.
Окупаційний суд у Криму заочно засудив до 21 року ув'язнення бійця ЗСУ з Ялти за "державну зраду"
Окупаційний Верховний суд Криму заочно засудив мешканця Ялти до 21 року виправної колонії суворого режиму за нібито державну зраду. Чоловік з початку повномасштабного російського вторгнення вступив до окремої механізованої бригади Збройних Сил України.
Про це повідомила окупаційна прокуратура Криму на своєму каналі у Telegram 3 липня.
"Із зазначеного періоду він бере участь у бойових діях проти Збройних сил Російської Федерації. Від органів попереднього слідства чоловік втік, у зв'язку з чим оголошений у міжнародний розшук", — йдеться у повідомленні.
Крім 21 року позбавлення волі, "суд" постановив обмежити волю ялтинця на рік і шість місяців.
У Збройних Силах України цю інформацію поки що офіційно не коментували.
Над Житомирщиною збили 3 "шахеди" — є постраждалі внаслідок падіння уламків
Вночі 4 липня армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed". На Житомирщині також лунали звуки вибухів — по "шахедах" працювала ППО. За попередньою інформацією, над областю збили 3 російські "шахеди". Постраждала одна жінка.
Зранку у своєму Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищили 3 дрони-камікадзе типу "шахед". Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Ій надають необхідну допомогу.
127 вибухів: з артилерії, мінометів, АГС та FPV-дроном росіяни обстріляли три громади на прикордонні Чернігівщини
Армія РФ упродовж доби 3 липня зі ствольної артилерії, мінометів, АГС та FPV-дроном атакувала Сновську, Новгород-Сіверську та Семенівську громади на прикордонні Чернігівщини. Прикордонники зафіксували 127 вибухів.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Сновська громада:
- у напрямку села Єліне — вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Гірськ — три приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Хрінівка — чотири приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Клюси — 96 приходів, ймовірно, з АГС.
Новгород-Сіверська громада:
- у напрямку села Грем'яч — дев'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Михальчина Слобода — шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Семенівська громада:
у напрямку села Леонівка — один прихід — FPV-дрон.
Армія РФ атакувала п'ять громад Сумщини
Вночі та зранку 4 липня російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Дружбівська громади.
По Дружбівській громаді здійснено удар 2 FPV дронами. По Краснопільській громаді армія РФ била з мінометів — 7 вибухів.
Миропільську громаду обстріляли з артилерії — 3 вибухи.
У Білопільській громаді зафіксовано скидання з безпілотника боєприпасів — 2 вибухи та мінометний обстріл — 3 вибухи.
У Хотінській громаді зафіксовано скидання боєприпасу з безпілотника.
Під завалами пошкодженого ракетою будинку у Дніпрі знайшли тіло третьої жінки
Під завалами багатоповерхівки у Дніпрі, понівеченої ракетою РФ 28 червня, рятувальники виявили тіло жінки. Це третя загибла, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Таким чином, внаслідок цього ракетного удару загинуло 3 особи, постраждало 12 людей, з них 1 дитина, повідомили в ДСНС.
Армія РФ обстріляла 23 населені пункти Херсонщини: одна людина загинула, семеро поранених
Російські війська упродовж доби били по житлових кварталах 23 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 4 липня повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджені дві багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Зафіксовані влучання в навчальний заклад та газопроводи. Одна людина загинула, семеро — поранені, йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, армія РФ минулої доби обстріляла Антонівку, Садове, Станіслав, Комишани, Клапаю, Широку Балку, Приозерне, Олександрівку, Микільське, Дар'ївку, Берислав, Тягинку, Дудчани, Золоту Балку, Качкарівку, Бургунку, Монастирське, Миколаївку, Одрадокам'янку, Зміївку, Львове, Козацьке та Херсон.
Вночі російський "шахед" влучив в один з об'єктів на Чернігівщині
Вночі 4 липня під час повітряної тривоги, яка тривала понад п'ять годин, російський "шахед" влучив в один з обʼєктів на Чернігівщині.
Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
Як йдеться у повідомленні, без електропостачання залишаються 5 963 споживача.
Енергетики працюють над відновленням, — пише Чаус.
Повітряні Сили: вночі збили 21 "шахед" із 22
У ніч проти 4 липня сили протиповітряної оборони у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей збили 21 "шахед" із 22, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 4 липня росіяни атакували 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – РФ.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей", — йдеться у повідомленні.
У лікарні померла поранена через атаки на Дніпро
У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок атак армії РФ на Дніпро 3 липня. Кількість загиблих зросла до шести, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
День жалоби у Дніпрі внаслідок атак РФ
4 липня в Дніпрі — день жалоби за загиблими внаслідок обстрілів міста ракетами та дронами, що сталися напередодні.
У Чорному морі перебуває один ракетоносій 4 липня — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 4 липня, Росія вивела на бойове чергування у Чорне море один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗС України у Telegram.
В Азовському морі перебуває один російський військовий корабель, але він не ракетоносій. Водночас у Середземному морі залишаються два кораблі РФ — носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря чотири судна — всі рухались із протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою 10 суден, з яких сім продовжили рух у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС ЗСУ.
Знищені "шахеди", поранена через обстріли Нікопольщини. Безпекова ситуація на ранок 4 липня
У ніч та зранку 4 липня російські військові атакували Нікопольщину: застосували дрони-камікадзе та важку артилерію. Через обстріли поранена 68-річна жінка, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, під ударами були райцентр і Червоногригорівська громада. Пошкоджена інфраструктура. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще чотири п'ятиповерхівки й три авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.
Також вночі сили ППО знищили в небі над областю два "шахеди".
На Запоріжжі армія РФ завдала 391 удар по території 10 населених пунктів: є загиблі та поранені
Упродовж доби, 3 липня, російські військовослужбовці завдали 391 удар по території 10 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів армією РФ дві людини загинули, ще одна — дістала поранень.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок російського обстрілу Василівського та Пологівського районів загинули дві людини — чоловік та жінка. Ще один чоловік дістав поранень внаслідок атаки армією РФ по Запорізькому району.
Армія РФ завдала 391 удар по території 10 міст та сіл Запорізької області:
- два авіаційні удари завдала по території Новоандріївки;
- 12 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Новоандріївку та Роботине;
- 177 БпЛА атак здійснила по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Успенівки, Новопавлівки та Новоандріївки;
- 200 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Плавнів.
"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
РФ на війні в Україні втратила 1200 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 4 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 547 470 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1200 військових.
У Чорному морі 1 російсьский корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр"
У Чорному морі перебуває один корабель армії Росії, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
В Азовському морі — 1 російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
У Середземному морі 2 кораблі Росії, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
На саміті НАТО у Вашингтоні Україна отримає "конкретні шляхи" для вступу в Альянс — Держдепартамент США
Під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.
Про це розповів Голосу Америки заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс.
Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.
Також альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.
У Києві, попередньо, без жертв та руйнувань внаслідок атаки армії РФ.
Про це повідомив начальник КМВА Попко.
Столицю атакували різнотипні безпілотники. Жоден не долетів до міста. Сили ППО знищили усі дрони на підступах до столиці.
У Києві — відбій повітряної тривоги
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, повідомили в КМВА.
У Київській області на околицях Києва працюють сили ППО
У Київській області на околицях Києва працюють сили ППО, повідомили в КМВА.
У Києві чути вибухи
У Києві пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві та низці областей — повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу.
У Литві Даля Грібаускайте спільно з волонтерами запустила збір на дрони для України
У Литві волонтерська організація Blue/Yellow спільно з експрезиденткою Далею Грібаускайте запустили нову благодійну кампанію "Привіт із Литви" зі збору грошей на закупівлю литовських безпілотників для України.
Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT.
Кампанія триватиме упродовж всього літа і має на меті придбати та відправити на український фронт якомога більше дронів литовського виробництва.
На фронті відбулося 135 бойових зіткнень – Генштаб
З початку доби 3 липня на передовій відбулося 135 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом доби армія Росії завдала по території України 6 ракетних ударів з використанням 16 ракет. Здійснила 36 авіаційних ударів (51 КАБ), задіяла 303 дрони-камікадзе та понад 2600 обстріляла позиції українських військ і населених пунктів із використанням різних типів зброї.