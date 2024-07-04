На саміті НАТО Україна підпише нову "сильну" безпекову угоду — Зеленський

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, а також мають бути рішення щодо посилення української ППО.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що провів сьогодні тривалу нараду щодо саміту НАТО.

"Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО", — сказав президент.

Зеленський також заявив, що готова до підписання нова безпекова угода.

"Також підготовлена і нова безпекова угода для України – сильна угода, яка дійсно підтримає. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне", — сказав він.