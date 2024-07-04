Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод — джерело

В результаті операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України вранці 4 липня дронової атаки зазнав Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.

Про це Суспільному повідомило джерело в українській розвідці.

За словами співрозмовника, атаку здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт російського ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що "обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем".

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території обʼєкта.

"Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?", — написав у в соцмережах один з очевидців ураження.

"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для атак українськими безпілотниками. 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували цей обʼєкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року.

Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

В результаті атаки українських безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — "Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова” (ОЕМК), який є єдиним в РФ металургійним підприємством повного циклу.