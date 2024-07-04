У День незалежності США 4 липня президент Джо Байден планує порадитися в колі близьких, щоби визначитися з рішенням щодо його участі в президентських перегонах.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що президент збере членів сім’ї до Дня незалежності, що матиме вирішальне значення для його майбутніх обговорень про кампанію переобрання в Білому домі – він гостро потребує день без інтенсивних новин, що дозволить йому "перегрупуватися" в потенційно найважливіші 48 годин його політичної кар'єри.

CNN пише, що Байден бореться за порятунок свого подальшого президентства, однак занепокоєний, що його захлисне хвиля критики й тиску всередині партії, які наростають. Адже все більше демократів висловлюють сумніви, що він зможе перемогти Дональда Трампа після провального виступу на дебатах.

Коли напередодні з’явилися припущення про те, що чинний президент розглядає можливість вийти з перегонів, Байден однозначно заявив, що братиме участь у виборах, щоби перемогти.

Потім він зустрівся з 20 губернаторами-демократами в Білому домі у спробі довести їм, що має енергію та спроможність, аби здобути перемогу на виборах та керувати ще чотири роки.

Щоб запевнити американців у своїй здатності очолити США знову, у п’ятницю Байден дасть інтерв’ю телеканалу ABC News, "яке тепер виглядає навіть більшим викликом, ніж дебати на CNN". Адже припинення передвиборчої кампанії Байдена, як і кожен його публічний виступ зараз, аналізуватиметься на предмет будь-яких помилок чи ознак вразливості.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.