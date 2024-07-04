Міненерго: "шахед" ударив по одному з енергооб’єктів на Чернігівщині

У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються 0:00 до 24:00. Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.
Про це зранку повідомили у Міненерго.
Через негоду знеструмлено 58 населених пунктів. З них 48 – у Хмельницькій області, 10 – у Тернопільській.
- На Чернігівщині внаслідок удару “шахеда” по одному з енергетичних об’єктів знеструмлювалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Одночасно залишилися без електропостачання майже 6 тисяч абонентів.
- У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено.
- У Донецькій області через бойові дії на підстанції обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмились побутові споживачі та власні потреби високовольтної підстанції.
- У Донецькій області знеструмлювалась шахта. Під землею перебували 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено.
- На шахті у Кіровоградській області через вивал гірничої маси загинув 40-річний гірничий майстер.
- У Житомирській області через пошкодження обладнання на одній з підстанцій відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього сталися збої в русі потягів. Повітряну лінію включили в роботу.
- У Вінницькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.
- У Дніпропетровській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому один з об’єктів генерації короткочасно знижував потужність.
Ситуація ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,05 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 212 МВт*год. Експорту не передбачається.
Що відомо про відключення світла з травня 2024
Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.
З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.
В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.