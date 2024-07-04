НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Міненерго: "шахед" ударив по одному з енергооб’єктів на Чернігівщині
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПодіїЕкономікаЕнергосистемаВійна

Міненерго: "шахед" ударив по одному з енергооб’єктів на Чернігівщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міненерго, графіки відключень, електрика
Електромережі. Хмельницькобленерго

У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються 0:00 до 24:00. Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.

Про це зранку повідомили у Міненерго.

Через негоду знеструмлено 58 населених пунктів. З них 48 – у Хмельницькій області, 10 – у Тернопільській.

  • На Чернігівщині внаслідок удару “шахеда” по одному з енергетичних об’єктів знеструмлювалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Одночасно залишилися без електропостачання майже 6 тисяч абонентів.
  • У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено.
  • У Донецькій області через бойові дії на підстанції обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмились побутові споживачі та власні потреби високовольтної підстанції.
  • У Донецькій області знеструмлювалась шахта. Під землею перебували 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено.
  • На шахті у Кіровоградській області через вивал гірничої маси загинув 40-річний гірничий майстер.
  • У Житомирській області через пошкодження обладнання на одній з підстанцій відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього сталися збої в русі потягів. Повітряну лінію включили в роботу.
  • У Вінницькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.
  • У Дніпропетровській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому один з об’єктів генерації короткочасно знижував потужність.

Ситуація ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,05 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 212 МВт*год. Експорту не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

Топ дня
Часів Яр
Обстріл Одеси та Донеччини, дрони ГУР вдарили по заводу в Росії. 862 день війни. Онлайн
Головне управління розвідки МОУ
Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод — джерело Ексклюзивно
Орбан
Орбан планує поїздку у Москву. У ЄС відреагували Оновлено
Лампочка, світло
Більшу частину доби 5 липня застосовуватимуть три черги графіків відключень — Укренерго
Валерій Залужний
"Вже виїхав до Великої Британії". Залужний незабаром розпочне свою дипмісію — джерела

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
В Укренерго спростували фейк про "зональні відключення"
В Укренерго спростували фейк про "зональні відключення"
"Київстар"
"Київстар" додатково закупить 848 промислових генераторів для забезпечення зв'язку під час блекаутів
Зеленський про стабільний мобільний зв'язок
Зеленський анонсував урядові програми для стабільного зв'язку
Мобільний зв'язок без світла, базова станція
Як мобільним операторам забезпечувати зв'язок без світла — голова підкомітету з кібербезпеки
На початок