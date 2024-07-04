Міненерго: "шахед" ударив по одному з енергооб’єктів на Чернігівщині

У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються 0:00 до 24:00. Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.

Про це зранку повідомили у Міненерго.

Через негоду знеструмлено 58 населених пунктів. З них 48 – у Хмельницькій області, 10 – у Тернопільській.

На Чернігівщині внаслідок удару “шахеда” по одному з енергетичних об’єктів знеструмлювалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Одночасно залишилися без електропостачання майже 6 тисяч абонентів.

внаслідок удару “шахеда” по одному з енергетичних об’єктів знеструмлювалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Одночасно залишилися без електропостачання майже 6 тисяч абонентів. У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено.

під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено. У Донецькій області через бойові дії на підстанції обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмились побутові споживачі та власні потреби високовольтної підстанції.

через бойові дії на підстанції обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмились побутові споживачі та власні потреби високовольтної підстанції. У Донецькій області знеструмлювалась шахта. Під землею перебували 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено.

знеструмлювалась шахта. Під землею перебували 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено. На шахті у Кіровоградській області через вивал гірничої маси загинув 40-річний гірничий майстер.

через вивал гірничої маси загинув 40-річний гірничий майстер. У Житомирській області через пошкодження обладнання на одній з підстанцій відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього сталися збої в русі потягів. Повітряну лінію включили в роботу.

через пошкодження обладнання на одній з підстанцій відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього сталися збої в русі потягів. Повітряну лінію включили в роботу. У Вінницькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.

з технологічних причин відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено. У Дніпропетровській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому один з об’єктів генерації короткочасно знижував потужність.

Ситуація ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,05 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 212 МВт*год. Експорту не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.